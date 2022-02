Federica Panicucci potrebbe realizzare un sogno a breve: le indiscrezioni rivelano qualcosa di davvero inaspettato sull’amata presentatrice Mediaset

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: da tantissimi anni la vediamo tutti i giorni al timone del seguitissimo Mattino Cinque. Essendo così brava e di talento, sono in tanti a chiedersi spesso quando Federica riuscirà a sbarcare in prima serata con uno dei famosi programmi della Mediaset. Le ultime indiscrezioni, ci rivelano che è molto vicina.

Federica ha chiuso il 2021 con la diretta di capodanno su Canale Cinque, dove ha dimostrato di essere perfettamente all’altezza di questo ruolo. Ha conquistato tutti con il suo talento, la sua dolcezza ma anche con gli outfit scelti per l’occasione. Forse proprio per questo la Mediaset ha deciso finalmente di cominciare a considerarla per la conduzione di un programma di prima serata. E pare che il format scelto sarà proprio La Talpa.

Federica Panicucci vicina alla conduzione de La Talpa: l’indiscrezione inaspettata

“Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta” dichiara Giuseppe Candela su Diagospia.

Dopo aver considerato un po’ di nomi, è salita la probabilità che sarà proprio Federica Panicucci a condurre il programma che, un tempo, apparteneva a Paola Perego. Per lei potrebbe essere l’occasione gusta per brillare e spiccare finalmente il volo. Sembra la scelta più giusta e più equa, considerando che le altre conduttrici sono anche impegnate in altri progetti, come Ilary Blasi che dovrebbe ripartire a breve con l’Isola dei Famosi.

Non sappiamo ancora niente di certo, per avere conferme in merito non ci resta che aspettare e augurare una buona fortuna alle nostre splendidi conduttrici italiane, che sono tutte belle ma soprattutto di talento.