Sabrina Salerno ha pubblicato un’immagine straordinaria sul suo profilo: la zip si apre pericolosamente regalando una visione celestiale.

Fin dall’arrivo dei social network, i vip e i personaggi nel mondo dello spettacolo li hanno utilizzati al meglio creando un filo conduttore verso i propri fans. Su Instagram, ad esempio, si fanno annunci, si condividono notizie, si parla della propria vita privata e si pubblicano fotografie che lasciano spesso con gli occhi sbarrati gli utenti del web. Sabrina Salerno è senza il minimo dubbio una delle donne dello spettacolo più attive. La cantane, protagonista dell’ultima edizione di ‘Ballando Con Le Stelle‘, riesce sempre a sorprendere il suo pubblico.

A 53 anni suonati, la nativa di Genova è una donna bellissima ed è dotata di un corpo che non ha alcuna traccia del trascorrere del tempo. Proprio come quando era ragazzina, la Salerno riesce a far sognare il suo pubblico con le sue curve atomiche. Questa sera, l’artista ha condiviso uno scatto sbalorditivo in cui la zip si apre pericolosamente.

Sabrina Salerno, la zip si apre e fuoriesce tutto: spettacolo per pochi

Sabrina, poco fa, ha piazzato sul suo profilo di Instagram un nuovo scatto non adatto ai deboli di cuore. La cantante indossa un giubbotto molto stretto ma la zip si apre pericolosamente, scoprendo di fatto il suo lato A assurdo. Il reggiseno è molto particolare e stuzzica le immaginazioni dei seguaci. Il suo sguardo pietrifica il popolo di Instagram, che può semplicemente cliccare sul ‘mi piace’ o rilasciare un commento.

I sorrisi che offre con quelle splendide labbra fanno battere il cuore degli ammiratori. La ligure ha un paio di cuffiette tra le orecchie e ha riportato in didascalia alcune emoticon eloquenti a forma di note musicali, microfoni e cuori. I fans sperano che ci sia qualcosa che bolle in pentola: magari un nuovo disco.