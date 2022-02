Tommaso Zorzi, il dettaglio curioso e inedito sulla sua vita privata

Tommaso Zorzi racconta com’è nata la sua storia con Tommaso Stanzani. I due adesso sono inseparabili.

Tommaso Zorzi, oggi è un conduttore ed un influencer che ha fatto della televisione la sua casa. La notorietà è stata conclamata con la partecipazione alla scorsa edizione del “Grande Fratello VIP” dove si è fatto amare anche da chi non lo conosceva sino a quel momento. Una vita frenetica ed un social in costante aggiornamento.

Per Zorzi è un momento intenso e di felicità. Aveva chiuso l’anno con tanta speranza e con la gioia di aver trovato l’amore ma cosa si sa veramente sulla sua storia col ballerino Tommaso Stanzani? E’ lo stesso Zorzi a raccontarlo con un velo di emozione e con un pizzico di imbarazzo tipico di chi ricorda momenti belli e vissuti a 360°.

Tommaso Zorzi racconta la sua prima volta con il ballerino

La storia d’amore con il ballerino è stata ufficializzata a giugno dello scorso anno, complice lo zampino di Maria De Filippi. La conduttrice infatti ha fatto notare il concorrente di “Amici” proprio a Zorzi ammettendo come vedesse una certa simbiosi tra i due. “Lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo”.

Commenta così Tommaso che non si è fatto cogliere impreparato e quindi ha intrapreso un’amicizia subito dopo il talent ammettendo come sia stato lui il primo a fare questo passo, cercandolo e iniziando questa conoscenza sfociata in altro di più profondo.

Quella sopra è la foto della loro ufficialità durante una vacanza fatta insieme. Un momento tenero che trapela felicità, come si vede dal ricco post che Zorzi pubblicò la scorsa estate. E Stanzani?

Anche il suo profilo è un insieme di foto che si dividono tra i progetti lavorativi e poi quella “Prima foto” in barca insieme a Zorzi, uno scatto che comunica tantissimo per la gioia dei fans che commentano: “L’amore con la A maiuscola , senza finzioni e ipocrisia”.