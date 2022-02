Maria Chiara Giannetta salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, affiancando Amadeus nella quarta serata di Sanremo 2022.

Classe 1992, di origini pugliesi e dalla carriera dagli innumerevoli successi. Maria Chiara Giannetta ha collezionato molte interpretazioni affermandosi come attrice sulla scena dello spettacolo. Tra teatro e fiction, ai tanti traguardi si aggiunge l’importante impegno che la vedrà stasera sul palco di Sanremo 2022.

Dopo Ornella Muti e Drusilla Foer, questa volta è l’attrice foggiana a rivestire i panni di co-conduttrice: al fianco di Amadeus guiderà la quarta serata della kermesse, arrivata alla sua 72esima edizione. Dal ruolo di Anna Olivieri in “Don Matteo” a quello di protagonista in “Blanca”, l’attrice si cimenterà così in una nuova sfida.

Da anni abituata a fronteggiare il pubblico, a soli 11 anni ha infatti esordio nel mondo del teatro per poi dedicarsi a studi specifici durante l’adolescenza. Laureata in lettere e filosofia presso l’Università di Foggia arriva poi il salto della sua carriera vedendola approdare sugli schermi tra serie e film che l’hanno portata a raggiungere una grande popolarità.

Maria Chiara Giannetta: traguardi e popolarità in crescita

Oltre ai successi sugli schermi, Maria Chiara ha raggiunto molto seguito sui social network. In particolare su Instagram il suo profilo – (Mariachiaragiannetta_official) – conta ben 150 mila follower incantati dai suoi scatti mozzafiato e dai momenti sul set nonché attimi della sua quotidianità.

Per quanto riguarda la sua vita privata è tuttavia molto riservata: sembra che a oggi abiti a Roma, mentre non si hanno conferme se sia fidanzata. Alcune indiscrezioni le hanno attribuito un presunto flirt con il collega genovese Maurizio Lastrico.

In merito a curiosità sull’attrice foggiana è emerso come sia appassionata di tennis, disciplina che alterna allo yoga, cavalli e biliardo nonché la lettura. Spesso condivide con i suoi fan, tramite i social, i libri che ha letto. Apprezzata per la sua spontaneità, in fatto di stile sfoggia spesso look minimal, ma molto chic.

Alla conferenza stampa odierna del Festival pre-puntata ha indossato un completo in demin scuro firmato Armani abbinato a una t-shirt bianca incantando tutti. Dopo questo look casual e al contempo raffinato, sale l’attesa per scoprire gli outfit scelti per lo spettacolo di stasera.