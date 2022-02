Sanremo 2022: siparietto tra Drusilla Foer ed Iva Zanicchi. La frase non piace e sui social succede di tutto. Il pubblico non ci sta

Elegante ma anche ironica e a tratti irriverente. Non si è smentita sul palco dell’Ariston Drusilla Foer che ha rapito letteralmente il pubblico in sala e quello a casa. La terza serata del Festival di Sanremo 2022 è stata scandita certamente dalla sua presenza, fin dall’inizio. Intenzionata a cantare e non a presentare.

Amadeus le spiega che lei sarà la sua “compagna di viaggio” e lei: “E cosa dovrei fare, stare qui tutta la sera? Fare la valletta? Se lo sapevo mi mettevo più scosciata e con un koala tatuato qua”. Drusilla indica l’inguine, il punto preciso dove Belen Rodriguez ha tatuato la sua celebre farfallina che mostrò proprio in occasione della sua discesa all’Ariston.

Insomma inizia così il suo modo di presentarsi a tutti e Drusilla piace fin da subito. Non mancano le frecciatine alle polemiche fatte su di lei e il “travestimento” da Zorro proprio per “tranquillizzare” quelli che avevano paura di un uomo en travesti, “sicché mi sono travestita” ha tuonato.

Sanremo 2022, Drusilla vs Iva: chi vince?

E così Drusilla Foer ha tenuto vivo il palco dell’Ariston con i suoi modi gentili e raffinati che però, nemmeno per un evento così importante, mettono in stand by l’ironia. E proprio la sua verve l’ha resa protagonista di un siparietto con Iva Zanicchi che non è passato per nulla inosservato.

Tra le due donne uno scambio di battute che subito è finito sui social. A riportarlo per prima è Selvaggia Lucarelli che cita solo lo scambio di battute e non aggiunge altro ma ci pensano gli utenti a sostenere Drusilla e a “condannare” la Zanicchi.

“Quanto sei alta” il commento di Iva Zanicchi per la nobildonna prima dell’annuncio ufficiale della sua canzone. “Parecchio più di te” la replica di Drusilla. E allora a quel punto la cantante ha aggiunto: “Ma hai anche altre cose più di me…”. Frecciatina? Foer non ci sta e subito gela e zittisce la Zanicchi: “Sì, sono colta”.

Il web si rivolta con la Zanicchi e non le perdona questa uscita infelice. Al commento di Angelica Massera che dice: “A Iva si perdona tutto 😅” Instagram non ci sta. Tutti concordi, o quasi, nel dire che non c’è nulla da perdonare, la cantante è stata molto scortese. “Direi sarebbe ora di smetterla di perdonarle tutto” uno dei commenti più emblematici. E voi come la pensate?