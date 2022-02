Martina Colombari ha condiviso alcune foto sul suo profilo di Instagram in cui è senza vestiti: il suo fisico ammalia i fans.

La bellezza di Martina Colombari non la si scopre di certo oggi. La nativa di Riccione è stata una delle Miss Italia più ricordate dal pubblico, ottenendo il titolo nel lontano 1991. Dopo tutti questi anni, l’emiliana è ancora un’icona di bellezza e di sensualità. Il suo fisico è praticamente perfetto: nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attrice ha svelato di dedicare ogni giorno 1 ora di allenamento al proprio fisico, lavorando su diversi gruppi muscolari con un tipo di attività.

Martina ha conquistato il Gossip per la sua relazione con Alessandro Costacurta: la coppia si è sposata nel 2004 e ha avuto un figlio. La classe 1975 è diventata super attiva anche sui social network: i suoi scatti vengono accolti sempre con gioia dai followers. Questa sera, la Colombari ha postato una serie di fotografie in intimo.

Martina Colombari sul letto, via i vestiti: in intimo è sensazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Quattro fotografie per quattro infarti: questa sera, la Colombari ha lasciato il segno su Instagram condividendo un post stupefacente. L’attrice si presenta senza vestiti e si stende sul letto, sfoderando tutta la sua sensualità e femminilità. Martina regala diverse inquadrature da sogno, con zoom inevitabili in alcuni punti. Due foto sono a colori, mentre le altre due sono dotate di un fenomenale effetto bianco e nero.

Il suo didietro, in un paio di scatti della serie, è in bella vista e fa battere forte i cuori degli ammiratori. Le sue gambe sono uno spettacolo per gli occhi mentre in un’immagine è visibile anche una parte del suo balcone. “Sei insieme quiete e caos”: queste le parole che Martina ha scelto per la sua didascalia.