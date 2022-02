Mercedesz ha pubblicato un post che contiene alcune foto bellissime: la showgirl stuzzica le voglie dei fans mostrando una super prelibatezza.

Mercedesz, in questi mesi, ha abituato il suo pubblico fin troppo bene: la figlia di Eva, con estrema naturalezza e con una sensualità fuori dal comune, abbaglia gli utenti del web con scatti al limite del proibito. La 30enne non si nasconde mai e ama mettere in mostra le sue forme esagerate con estrema naturalezza.

La classe 1991 sa come conquistare le attenzioni della sua platea e praticamente ogni giorno inonda il suo profilo con stories favolose e con un’immagini spettacolari. Questa sera, Memi ha condiviso una serie di fotografie in cui ha svelato a tutti dove è andata per cena. Il suo outfit da sballo fa impazzire il suo pubblico, mentre lei si diverte stuzzicando le voglie dei fans.

Mercedesz stuzzica le voglie dei fans: “Vi piace la..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Colombari sul letto senza vestiti: fisico sublime, in intimo è sensazionale – FOTO

Serata tra le vie del centro di Milano per la bella Mercedesz Henger. La ragazza è andata a cena proprio nel centro, precisamente al Duomo. Lo spettacolo offerto dallo scenario visibile dal ristorante è semplicemente da applausi. Memi ha ovviamente adottato un outfit adatto per l’occasione, uscendo di casa però con le gambe quasi totalmente scoperte. Il maglione è piuttosto stretto e disegna le sue curve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Infinita” Arisa: distesa sul letto e con solo le collant. Le curve sono tutte di fuori – FOTO

Mercedesz stuzzica le voglie dei suoi followers postando anche l’immagine del piatto che ha scelto di mangiare. Uno spaghetto al pomodoro fresco che fa venire l’acquolina in bocca a chi osserva le fotografie. In uno degli scatti, la showgirl porta il cibo con delicatezza verso le sue labbra. “Vi piace la vista?”, ha chiesto ai seguaci la bella figlia di Eva. “Per vedere il Duomo invece dovete scorrere…”, ha scritto inoltre la 30enne invitando tutti a guardare ogni singolo scatto della serie di fotografie pubblicata quest’oggi.