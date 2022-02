Mahmood e quel dettaglio sul palco, svelato il vero significato di “Brividi”

Mahmood insieme a Blanco conquista il pubblico dal palco di Sanremo. Ma qual è il significato della loro canzone? La risposta dal web

Sono piaciuti fin da subito e anche ieri sera hanno conquistato l’Ariston, il pubblico a casa e la giuria demoscopica. Sono due talentuosi giovanissimi che invitati separatamente da Amadeus hanno deciso di partecipare al Festival insieme creando un’accoppiata vincente. Sono Mahmood e Blanco che con la loro “Brividi” hanno conquistato per la seconda sera il podio della classifica provvisoria.

Era successo alla fine della prima serata dopo la loro presentazione ed è capitato, di nuovo, ieri sera. Certamente i due giovani cantanti sono tra i favoriti. Al momento sono sul podio prima di Elisa che si posiziona seconda e Gianni Morandi terzo.

Mahmood e Blanco hanno scelto dei look eccentrici che si fanno notare al primo colpo. Il cantante di “Mi fai impazzire” scende le scale entrambe le sere con un mantello che poi ha levato. Alla fine dell’esibizione, insieme a Mahmood, si siede prima sopra le scale dell’Ariston e poi si sdraia a terra. Infine l’abbraccio. Ma vi siete chiesti il vero significato della loro canzone? Ce lo spiega il web.

Mahmood e “Brividi”, ci pensano loro a spiegare tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casa Surace (@casasurace)

Il web è sempre pieno di risorse. E anche in occasione del Festival di Sanremo non si smentisce. Per chi non avesse ben capito qual è il significato della canzone di Mahmood e Blanco, “Brividi” ci hanno pensato i ragazzi di Casa Surace a spiegarlo in modo semplice ed evidente a tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Elisabetta Gregoraci al settimo cielo: “Emozionante e divertente, non vedo l’ora” – FOTO

Come ogni anno non si sono risparmiati dal commentare le serate di Sanremo e così è arrivata la soluzione. Basta guardare l’abbigliamento del cantante che con “Soldi” ha già vinto il Festival ed il significato della canzone è evidente. Il riferimento è al fatto che Mahmood ieri sera ha scelto un abito bianco per la sua seconda serata all’Ariston indossando solo una t-shirt bianca sotto la giacca.

Ed è proprio su questo dettaglio che è arrivata l’ironia pungente di Casa Surace: “Se ti metti solo la maglia della salute, è chiaro che ti vengono i ‘brividi’” hanno scritto a corredo di un simpatico post. Immediatamente le reazioni dei fan che apprezzano e li definiscono “Geni”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Giulia Stabile accanto a Sangiovanni dopo il debutto a “Sanremo”: il gesto che emoziona

Sotto la lente di ingrandimento della casa di produzione campana non è finito solo Mahmood ma anche molti altri suoi colleghi saliti sul palco dell’Ariston con look discutibili. Tra questi Irama e anche i mitici Maneskin.