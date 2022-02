In occasione del debutto sul palco del Festival di Sanremo di Sangiovanni, Giulia Stabile ha fatto sentire il suo sostegno anche a distanza. Le parole della ballerina che hanno emozionato i fan

La ballerina Giulia Stabile, oggi professionista nel talent di Amici, e Sangiovanni continuano a far sognare i loro fan. I due giovanissimi talenti, che si sono conosciuti e innamorati nel corso della ventesima edizione del programma di Maria De Filippi, non perdono occasione per sostenersi a vicenda. Il debutto sul palco del Festival di Sanremo del cantautore ne è l’ennesima prova.

I fan della coppia non hanno potuto non emozionarsi dinnanzi al sostegno che la ballerina ha dato al compagno nel corso di questa nuova avventura. La dolce dedica apparsa sui social terminata la sua esibizione sul palco dell’Ariston ha emozionato tutti, compreso il diretto interessato.

“Il mio bimbo ha spaccato”, le parole di Giulia Stabile e la reazione di Sangiovanni

Ad aprire la seconda puntata del Festival di Sanremo è stato proprio Sangiovanni, salito per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano “Farfalle“. Il giovanissimo talento, tra gli artisti emergenti più di successo del momento, ha conquistato il pubblico che ha particolarmente apprezzato la sua esibizione. Una grande emozione per il cantautore che dopo la sua performance si è ritrovato sommerso da complimenti espressi da amici e colleghi.

Una dedica ha tuttavia spiccato nella massa: quella della fidanzata Giulia Stabile. Dopo averlo sostenuto in ogni sua tappa e aver celebrato insieme i traguardi raggiunti, la ballerina non poteva che trovarsi in prima fila dinnanzi allo schermo televisivo. La giovane ha seguito la serata del Festival accanto a Rudy Zerbi, mentore e caro amico di entrambi, e al termine dell’esibizione di Sangiovanni ha voluto rivolgergli alcune dolci parole.

“Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente“, scrive condividendo un primo piano dell’artista scattato dalla tv, per poi concludere con una frase piena di orgoglio: “il mio bimbo ha spaccato“.

Il cantautore ha ricondiviso la storia Instagram, aggiungendo alcune emoji per mostrare quanto fosse emozionato e colpito da queste parole.

L’avventura per Sangiovanni al Festival di Sanremo è appena iniziata e il giovane è pronto a vivere altre grandi emozioni nel corso delle prossime serate. Nel frattempo ha comunicato al pubblico l’uscita del suo primo album, “Cadere Volare“, che sarà pubblicato il prossimo 8 aprile.