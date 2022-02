Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme come una volta: che succede tra i due?

Gli ex coniugi sono stati paparazzati ancora una volta insieme, pare infatti proseguano gli “incontri notturni”…

Continua la saga amorosa che corre parallela al “Festival di Sanremo” e arricchisce le pagine dei giornali di gossip in questa settimana già concitata e piena di eventi. Il giallo dai risvolti noir tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta entusiasmando moltissimi fan della coppia che sperano in un loro effettivo riavvicinamento dopo la separazione dell’argentina dall’ex Spinalbese.

La recente nascita della piccola Luna Marì non ha impedito che tra i due ex coniugi potesse esserci un nuovo ritorno di fiamma come possiamo vedere dai recenti video e immagini che stanno girando in rete nelle ultime ore.

Il settimane Chi ha inoltre beccato i due nuovamente insieme, e stavolta le foto sono piccanti…

Belen e Stefano fanno sul serio? Il giallo prosegue

Sempre il settimanale di Alfonso Signorini li aveva paparazzati insieme settimana scorsa all’ingresso di un hotel milanese. Presto fatto, i due sono stati anche ripresi insieme mentre si destreggiavano in un perfetto duetto canoro al compleanno dell’amica Patrizia Griffini.

Subito dopo però non hanno preso strade separate per rincasare ma hanno scelto di andare a casa di De Martino per trascorrere la notte. Le foto del conduttore con il borsone di lei in spalle giù dal portone con la faccia bassa ma gli occhi sorridenti, ha fatto il giro del web, lasciando pochi dubbi sulla loro unione ritrovata.

Non c’è una conferma ufficiale al momento, c’è anche chi sostiene che potrebbe essere solo una complicità legata alla passata storia d’amore da cui è nato il figlio Santiago, quindi due buoni amici che stanno decidendo arbitrariamente di rimettersi in gioco.

Le domande sono tante e non c’è una risposta che possa mettere il punto a questa sequenza di immagini e azioni che al momento mostrano due adulti consapevoli di una ritrovata affinità che sta facendo bene ad entrambi. Noi siamo con gli occhi puntati per captare però ogni minimo segnale che racconti la loro decisione di uscire allo scoperto.