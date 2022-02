Elodie prende una posizione netta rispetto al Festival di Sanremo: a sorpresa la sua preferita non è Emma Marrone

Le esibizioni degli artisti in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo stanno dividendo milioni di followers, e non solo. Amadeus, per il suo terzo anno consecutivo come direttore artistico, ha scelto di puntare su alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano.

Tra questi non poteva mancare Emma Marrone, che ha scelto di concorrere a distanza di dieci anni dall’ultimo Sanremo con il singolo “Ogni volta è così“. Meravigliosa nel suo abito firmato Gucci, la cantante ha dato vita ad un’esibizione in cui, a farla da padrona, era indiscutibilmente la sua voce pazzesca.

Moltissimi sono stati i consensi registrati dalla Marrone, anche da parte dei personaggi dello spettacolo. L’amica e collega Elodie, tuttavia, non si è sorprendentemente schierata a favore di Emma: un’altra artista, infatti, sembrerebbe essere la preferita della Di Patrizi.

Elodie si schiera, a sorpresa la sua preferita non è Emma. Come ha reagito la Marrone

La settimana sanremese sta tenendo incollati alla tv moltissimi telespettatori, tra i quali non mancano certamente anche i volti più illustri dello spettacolo. In particolare, durante la seconda puntata del Festival, l’amatissima Elodie Di Patrizi ha voluto congratularsi con una nota collega.

La cantante romana, che l’anno scorso ha calcato il palco dell’Ariston come co-conduttrice, si starebbe godendo la kermesse canora dal divano di casa propria. Nel corso della diretta di ieri, Elodie ha perfino realizzato delle Instagram stories durante la performance di Elisa. Taggandola, la Di Patrizi ha voluto farle arrivare tutto il proprio supporto.

Una scelta a dir poco sorprendente, quella dell’artista, che in passato aveva condiviso un’amicizia più che intima con la collega Emma Marrone. Amicizia che si era raffreddata per motivi lavorativi ma che, nonostante il trascorrere del tempo, sembrava ancora legarle indissolubilmente. Sicuramente, il fatto che Elodie non abbia riservato alcun gesto alla salentina è un segnale non da poco.

Emma, che ha ripostato tutti i messaggi che le sono arrivati in queste ultime ore, non sembra aver fatto caso all’indifferenza dell’amica Elodie. Che i rapporti tra le due si siano definitivamente interrotti? L’ipotesi, stando ai recenti sviluppi, non è affatto da escludere.