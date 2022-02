L’indiscrezione diventa certezza. La lunga storia d’amore tra Vanessa Incontrada ed il suo compagno sarebbe ufficialmente finita.

L’energica conduttrice e showgirl di origini spagnole, Vanessa Incontrada, ha trascorso gli ultimi tredici anni al fianco del suo finora compagno di vita, Rossano Laurini. Sin dagli esordi della loro storia d’amore le dinamiche del loro avvicinamento non sarebbero state delle più serene, giungendo ad oggi come l’ennesima conferma di un’avventura che sarebbe, purtroppo, da sempre stata destinata a volgere al termine.

Il colpo di fulmine, al loro primo incontro, pare fu destabilizzante per entrambi. Nonostante sia l’uno che l’altra si definissero all’epoca già impegnati sentimentalmente. A tal proposito, mentre la conduttrice era però alle prese con un leggero flirt, il direttore artistico di Alegria e Disco Village, due note discoteche del litorale toscano, era invece più strettamente legato a Chiara Palmieri. Ad ogni modo, la relazione seppur turbinosa, si consolidò presto tra i due. E lasciando anche al contempo in stand-by la decisione di voler sorvolare a nozze.

Vanessa Incontrada il triste addio dopo 13 anni insieme, il motivo per cui è finita

Il loro resiliente amore ha ad ogni modo portato, in questi anni, alla nascita del loro primogenito, Isal. Il ragazzo, ora tredicenne, è il simbolo della loro simbiosi, e per tal motivo ancor ben presente nelle manifestazioni d’affetto riservate al pubblico in rete. In quest’ultima settimana, a seguito dei primi rumors sul loro allontanamento, molteplici testate di gossip avrebbero infine deciso di confermare, una volta per tutte, la rottura tra i due.

Pare che le ultime due annualità, a stretta correlazione con l’avvento della pandemia, siano state per entrambi un trampolino di lancio per una svolta definitiva nella loro vita sentimentale. E che, al di là della mancanza di scatti in cui, come in passato, i due tenevano a dar prova del loro amore sui social, anche un altro elemento, stavolta più insistente, avrebbe infine portato entrambi sulla via del cambiamento.

Il lookdown ha dunque messo alla prova la coppia, che pare non sia riuscita a sopravvivere, lasciando così emergere le crepe, forse prima di allora, ancora non troppo evidenti agli occhi di entrambi nel loro rapporto. Inoltre, alcune recenti pubblicazioni della stessa conduttrice, avrebbero aggiunto una più decisiva conferma alle iniziali supposizioni.

“Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi“, avrebbe scritto Vanessa attraverso una sua ultima pubblicazione su Instagram. La crisi è iniziata. E pare che non resti ormai che attendere un’ufficiale conferma dai diretti interessati.