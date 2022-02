“Tutto in famiglia”. Giovanna Civitillo: la first lady di Sanremo attaccata sul web. Come ha reagito – FOTO

Giovanna Civitillo. La showgirl e moglie di Amadeus è raggiante. Durante i giorni del Festival di Sanremo è sempre stata in prima fila a sostenere il presentatore. É incappata in qualche critica

Più si è in vista e più si è oggetto di chiacchiere, sia esse positive o negative. E non c’è coppia più alla ribalta del momento come quella formata dal presentatore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus e la moglie, la showgirl Giovanna Civitillo.

Com’è noto, i due hanno iniziato una relazione ormai quasi 20 anni fa; correva l’anno 2003 e Amadeus teneva le redini del famoso quiz show di Rai Uno “L’Eredità”. Giovanna Civitillo ricopriva il ruolo di valletta e ballerina. Galeotto fu il famosissimo stacchetto della “scossa”; negli studi televisivi nacque un amore duraturo e solido che li ha portati al matrimonio nel luglio del 2009 e li ha resi genitori nello stesso anno del giovane Josè Alberto.

Giovanna Civitillo: gli impegni della showgirl durante Sanremo 2022 e gli attacchi sul web

Lo scorso anno Amadeus aveva dichiarato che non avrebbe condotto per un terzo anno di fila il Festival di Sanremo. Tuttavia, con grande stupore del pubblico è tornato sui suoi passi. Chissà se riguardo questa decisione così importante ci ha messo lo zampino anche la moglie, Giovanna Civitillo.

Fatto sta che la donna non è mai stata una presenza impalpabile e silenziosa dietro le quinte della famosa kermesse canora. Le sue doti di attenta e precisa showgirl televisiva l’hanno resa colonna portante e sostegno per il famoso presentatore ma anche personaggio attivo sul piccolo schermo.

Nell’edizione del 2020, infatti, venne scelta come inviata da Sanremo de “La vita in diretta”. L’anno successivo è stata confermata come conduttrice del “Primafestival”, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci. Nel 2022 la ritroviamo parte del team del già citato programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano.

Pioggia di critiche a riguardo sul suo profilo Instagram: “Figuriamoci era scontato lei lavora grazie al marito”, “Tutto in famiglia, tra un po’ sarà presente anche il figlio”.

Sono molti i fan che si sono schierati in sua difesa: “Brava. Credo e spero che prima o poi possa avere un programma tutto suo “, “Che amarezza pensare che Giovanna ottenga dei lavori solo perché è la moglie di Amadeus e non perché è una donna in gamba, che si prepara e che studia”, “Se fosse stata una ragazza imbranata poteva essere pure la moglie del Presidente, invece ha presenza scenica, un linguaggio sciolto e non è una sprovveduta. Brava Giovanna”.

La Civitillo preferisce non rispondere agli attacchi; la ritroveremo in prima fila al teatro Ariston, elegantissima e superba, sfoggiando outfit da sogno che portano la prestigiosa firma di Gai Mattiolo (stesso designer che veste Amadeus durante la kermesse canora).