Una grandissima emozione per Sangiovanni che ha condiviso il palco del Festival di Sanremo con una delle maggiori artiste italiane nella serata delle cover

Giorni di grande emozione per Sangiovanni che dopo solo un anno dall’inizio della sua carriera artistica è approdato sul palco del Festival di Sanremo. Tra i big in gara in questa settantaduesima edizione, il giovane talento ha convinto con la sua “Farfalle” che sarà contenuta nell’album “Cadere Volare” in uscita il prossimo 8 aprile.

Dopo aver portato grande freschezza sul palco dell’Ariston, Sangiovanni ha avuto l’occasione di condividere un momento speciale con una delle maggiori artiste italiane nel corso della serata delle cover. Dopo l’esibizione il cantautore ha espresso tutta la sua emozione.

“Grazie per essere stata al mio fianco”, Sangiovanni e le parole di ammirazione per Fiorella Mannoia

Nella quarta serata del Festival di Sanremo i venticinque artisti in gara hanno presentato le cover scelte per l’occasione, alcune di queste eseguite in duetto. Tra le esibizioni più attese c’era anche quella di Sangiovanni che ha condiviso il palco con una delle maggiori interpreti della scena italiana, Fiorella Mannoia. Insieme hanno reso omaggio a Pierangelo Bertoli, eseguendo la cover di “A muso duro“.

Visibilmente emozionato, Sangiovanni ha ringraziato l’artista per averlo affiancato in questa speciale occasione. Lo ha fatto anche al termine della serata con un post su Instagram. “Grazie per essere stata al mio fianco” -scrive- “è la cosa più banale ma allo stesso tempo più grande che io possa dirti“. L’artista in gara ha poi continuato ringraziando il Festival di questa opportunità e soprattutto la famiglia Bertoli per il supporto dimostrato nella scelta del brano.

“Le grandi canzoni abbattano tutte le barriere“, scrive Fiorella Mannoia che ci ha tenuto a ricordare come siano passati trentacinque anni da quando presentò proprio su quello stesso palco “Quelle che le donne non dicono“.

La cover realizzata dai due artisti è stata molto apprezzata dal pubblico, rimasto colpito dalla scelta di Sangiovanni che nonostante la giovanissima età e proveniente da un genere musicale differente, ha preferito omaggiare un grande protagonista del cantautorato italiano.