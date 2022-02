Cesare Cremonini dopo la partecipazione al Festival: parole che escono dal cuore e che entusiasmano i follower

È tra i cantautori più amati della scena italiana. Sempre pronto ad emozionarsi e a far emozionare e giovedì sera è stato super ospite al Festival di Sanremo. Parliamo ovviamente di Cesare Cremonini che all’Ariston ha festeggiato i suoi 20 anni di carriera. Lui che al Festival non ci era mai stato in anni e anni di carriera e che ha detto sì ad Amadeus proprio per una festa condivisa con gli italiani.

E a Sanremo è stato proprio così. Una grande festa con due uscite sul palco. La prima con alcuni dei suoi brani più famosi per un medley che ha entusiasmato la platea. La seconda con il suo ultimo singolo e l’intramontabile “50 Special”, la canzone con la quale arrivò al successo con i Lunapop e che ha fatto letteralmente ballare l’Ariston.

Cesare Cremonini ed il dopo Sanremo, tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Un dialogo con il pubblico guidato dalle canzoni e non dall’esposizione mediatica. È sempre stato questo il segreto del successo di Cesare Cremonini che non è mai stato un grande fan dei media, soprattutto della televisione. La sovraesposizione non gli è mai piaciuta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Ambra Angiolini e Sanremo 2022. Non c’è Francesco Renga in gara quest’anno, a chi va il tifo della famosa attrice

Dopo aver rivelato al Corriere della Sera di essere stato scartato al Festival nel 2000, il cantante bolognese si è “confessato” su Instagram parlando proprio con il suo pubblico e mostrando con una foto tutta la sua felicità dopo essere sceso dal palco dell’Ariston.

“C’è dentro un mondo. Anni totalmente dedicati alla musica per riuscire a farne una vita. Ho aspettato tanto prima di salire sul palco di Sanremo con la mia musica, ma forse per questo ho potuto godere di una vista bellissima. Grazie di cuore a tutti” ha detto l’artista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Sanremo 2022. Amadeus non ci crede: tutto cambia e il pubblico impazzisce. Raggiunto un risultato inaspettato

Poi l’ultima rivelazione: la chiamata a sua mamma Carla che era in platea per “assaporare la sua felicità” lei che per le tappe importanti di Cesare c’è sempre stata, a San Siro come al suo primo saggio di pianoforte a 6 anni.