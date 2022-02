Dopo aver scoperto il lato più ardente di Aurora Ramazzotti in palestra, il suo ultimo invito sarà impossibile da rifiutare. Quanta energia!

La venticinquenne milanese, Aurora Ramazzotti, è nota al pubblico per la sua poliedrica quanto positiva immagine. Nel ruolo talvolta di attivista, d’esilarante conduttrice quanto di autentica blogger, la nata sotto il segno del Sagittario ha appena dato prova della sua irresistibile energia.

Questa mattina di lunedì, 7 febbraio, la settimana per l’ex inviata de “Le Iene” e figlia d’arte sembrerebbe essere iniziata al meglio. Aurora non ha infatti potuto fare a meno di mostrare in diretta quali siano stati i risultati delle sue ultime e travolgenti avventure. I suoi oltre 2,2 milioni di follower su Instagram resteranno estasiati.

“Provate!” Aurora Ramazzotti ardente in palestra: tra squat e cadute dà il meglio di sé

