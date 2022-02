Mahmood e Blanco, oltre “Sanremo”: il duo riesce nell’impresa più ardua

Vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il successo del singolo “Brividi” porta Mahmood e Blanco in cima alle classifiche in tempi record

La prima esibizione di “Brividi“, il brano con il quale si sono presentati sul palco dell’Ariston, li aveva già decretati potenziali vincitori. Il duo composto da Mahmood e dal giovanissimo Blanco è riuscito a conquistare pubblico e giurie, portandosi a casa la vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo essere stati considerati favoriti già prima della partenza, la coppia non ha deluso le aspettative ed è riuscita nell’impresa di battere colossi della musica italiana come Elisa e Gianni Morandi, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto.

“Brividi” da record: Mahmood e Blanco inarrestabili volano all’Eurovision

Ancora prima che venisse decretato come brano vincitore del Festival, “Brividi” ha ottenuto una prima straordinaria vittoria. Dopo pochi giorni dalla sua uscita è riuscito a conquistarsi il primo posto tra i singoli della classifica FIMI che ogni settimana decreta i brani più venduti degli ultimi sette giorni. Non è stato necessario aspettare così a lungo visto che solo poche ore dalla presentazione sul palco del Festival aveva già raggiunto la prima posizione.

Prima della consacrazione in FIMI “Brividi” era già stato in grado di battere un record sulla piattaforma Spotify come brano italiano con il maggior numero di stream avvenuti in 24 ore. Proprio per il grande successo ottenuto nel corso della settimana non ha stupito il risultato finale della votazione che li ha eletti vincitori della 72esima edizione della gara canora.

Dopo la vittoria Mahmood e Blanco hanno accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio proprio nel nostro Paese. Dopo la vittoria dei Maneskin è toccato all’Italia organizzare l’evento che si terrà a Torino e che sarà presentato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Terza vittoria per Mahmood, dopo quella a Sanremo Giovani e nella categoria Big con “Soldi“. Prima invece per Blanco, che conquista la vetta della classifica al suo debutto sul palco dell’Ariston. Il pubblico è rimasto particolarmente colpito anche dall’alchimia e complicità mostrata durante le esibizioni, che riflette il rapporto quasi fraterno che si è venuto a creare tra i due artisti.