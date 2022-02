“Lo amo con tutta me stessa” la clamorosa dichiarazione a Vasco Rossi – FOTO

Non poteva esserci dichiarazione d’amore più bella e sincera per il cantante emiliano che quella di una nota attrice italiana davvero innamorata persa di lui.

Il suo appellativo Blasco spesso lo precede, una vera icona del rock italiano che dalla fine degli anni Settanta ad oggi non ha mai smesso di sorprendere ed affascinare intere generazioni che sono cresciute con le sue melodie acute e cariche di entasi.

Vasco Rossi ha sempre saputo tenere alta la bandiera italiana con testi che raccontavano la vita nella sua nuda e cruda quotidianità, tanto da essere spesso scelto negli anni come sottofondo di alcuni dei film più belli.

Tra questi anche “Ciao ma’…” del 1988 dove esordiva una giovanissima attrice appena adolescente che proprio sul settimanale Oggi si è dichiarata a lui con una confessione sentimentale tra le più belle di sempre. Il Blasco ieri ha pubblicato sui social il post del settimanale che svela questa confessione d’amore.

Claudia Gerini si dichiara pubblicamente: la dedica d’amore più bella mai sentita

Il film in questione vedeva protagonisti appunto Claudia Gerini e Lorenzo Flaherty e un concerto di Vasco Rossi che faceva da sfondo alla trama di un amore giovanile che stava per sbocciare.

Intervistata da Oggi, l’attrice oggi 50enne, ha rivolto al cantante quella che per molti è già stata definita la dichiarazione d’amore più bella di sempre. Parole sentite dal cuore e che rivelano molto di come i suoi testi abbiamo influenzato la sua crescita come donna e ancora oggi, a distanza di tempo, restino un pilastro sui cui fermarsi a riflettere.

“Lo amo perché ci ha cantato la trasgressione nella più pura innocenza dell’animo. Lo amo perché la sua ribellione ha un che di angelico. Perché mi consola senza essere consolatorio. Perché va in profondità, ma resta semplice. Perché è la vertigine del rock e la poesia lenta delle ballate: prima ti scarica addosso Gli spari sopra, poi ti accarezza con Sally”.

La Gerini non si ferma qui però: “(…) Lo amo perché mi ha colorata di mille colori, perché mi ha tratteggiata da ragazzina e da donna, e mi ha accompagnato in tutte le fasi della mia esistenza”.

Una fan del rocker ha commentato il post Ig ammettendo di sentirsi come Claudia: “Benvenuta del club delle vasconvolte, è quello che dico da sempre. Vasco mi ha colorato la vita del colore più bello”. Neanche a dirlo oltre 55mila like al post condiviso.