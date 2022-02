Giorgia Rossi ha mandato in estasi il popolo del web sfoggiando una mise sublime con cui ha scoperto le sue curve da sogno: la visione è da infarto.

“La più bella del mondo”. Questo è uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso su Instagram da Giorgia Rossi. La conduttrice e giornalista ha così alzato la temperatura del fine settimana sfoggiando una mise irresistibile.

La 44enne, di origine romane, anno dopo anno ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento.

Approdata nel mondo del giornalismo sportivo, ha raggiunto innumerevoli traguardi lavorando per Sky e Mediaset per poi diventare uno dei volti di DZAN. Collaborando con l’emittente ha coronato uno dei suoi sogni più grandi: seguire le partite in diretta.

Oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto una grande popolarità sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 497 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani. L’ultimo ha scaturito il medesimo effetto, facendo viaggiare le fantasie.

Giorgia Rossi irresistibile: il vestino alza la temperatura, fan nel delirio

Popolo del web nel delirio a seguito dell’ultimo post condiviso dalla Rossi su Instagram. Si tratta di un carosello in cui è ritratta negli studi televisivi con una mise da infarto.

Un look composto da una minigonna inguinale gialla, abbinata a un maglioncino del medesimo colore, a cui ha abbinato un paio di tacchi sulla nuance del blu intenso, creando così un gioco di contrasti. A deliziare l’immaginazione dei fan le curve in vista della conduttrice: fisico divino, in particolare l’outfit ha scoperte le gambe mozzafiato.

A tutto questo si aggiunge il sorriso radioso, lo sguardo magnetico e la folta chioma bionda. La visione ha incantato subito i fan accorsi a mettere il loro like e scatenarsi nei commenti spendendo parole di apprezzamento per l’amata conduttrice, la cui bellezza non smette mai di stupire.