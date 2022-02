Caso Denise Pipitone: morto l’ex procuratore Alberto di Pisa

Alberto di Pisa, l’ex procuratore che indagò sul caso Denise Pipitone, si è spento all’età di 79 anni. Fece parte del Pool antimafia di Palermo.

Resta aperto il fascicolo sul caso di Denise Pipitone. Mentre prosegue l’inchiesta sulla scomparsa della bimba di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani; venerdì 4 febbraio si è spento Alberto di Pisa, l’ex procuratore che si occupò del giallo più sentito a livello nazionale e internazionale; la scomparsa della piccola Denise, risalente all’ormai lontano 1° settembre 2004, quando la minore aveva 4 anni. L’ex giudice era stato dimesso dall’ospedale il 3 febbraio.

“Con lui scompare un illustre giurista…”

Nonostante le dimissioni dall’ospedale il 3 febbraio, dove si era recato per un tumore, l’ex magistrato Alberto di Pisa non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 78 anni tra le mura della sua dimora a Palermo. Prima di dedicarsi del giallo relativo alla scomparsa di Denise Pipitone Alberto Pisa ha occupato diversi ruoli di spicco ed è stato protagonista di vicende che hanno segnato significativamente la storia della nostra Nazione, dal maxiprocesso di Palermo al Corvod di Palermo, in breve le date più importanti:

1982: entra a far parte come sostituto procuratore del Pool antimafia di Palermo fondato da Rocco Chinnici.

entra a far parte come sostituto procuratore del fondato da Rocco Chinnici. 1989: è stato accusato di essere il “corvo” autore di alcune corrispondenze anonime in cui accusava investigatori e magistrati – tra questi Giovanni Falcone – di illegalità con riferimento alla gestione del pentito Totuccio Contorno. La condanna fu di un anno e sei mesi

è stato accusato di essere il “corvo” autore di alcune corrispondenze anonime in cui accusava investigatori e magistrati – tra questi Giovanni Falcone – di illegalità con riferimento alla gestione del pentito Totuccio Contorno. La condanna fu di un anno e sei mesi 1993: viene assolto “per non aver commesso il fatto”.

viene assolto “per non aver commesso il fatto”. 2000: presiede l’inchiesta sulla sparizione della piccola Denise Pipitone.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto i vertici del Paese: “Con lui scompare un illustre giurista da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata.”, ha commentato il presidente della giunta siciliana Nello Musumeci.

La salma di Alberto di Pisa sarà sepolta nella cappella di famiglia della moglie, nella località di Rizzuti, Calabria.