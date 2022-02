“Più bella cosa non c’è”, Bianca Atzei coccole di fuoco in piscina: mostra addominali di ferro e un décolleté estremo – FOTO

La cantante ha pubblicato un carosello di cinque foto assieme al fidanzato Stefano, sublime gioca con il suo corpo in una danza seducente.

Un momento di relax per Bianca Atzei prima dell’avvio del suo prossimo tour che partirà a Crema con la data zero per presentare il nuovo album Veronica, in uscita il prossimo 29 aprile. L’appuntamento cremasco è per sabato 23 aprile alle ore 21 presso il teatro san Domenico.

Quindi cosa c’è di meglio che tanto dolce far niente in questo ultimo fine settimana di inizio febbraio ancora parzialmente soleggiato ma super freddo?

La cantante ha scelto le terme e subito dopo una cena con i fiocchi presso il Don Mario, ristorante argentino a Cavenago di Brianza. Vediamo però le foto del suo ultimo post che hanno già catturato l’attenzione di quasi 30mila persone.

Bianca Atzei ipnotizza i fan, corpo da paura che fa innamorare

I fan accanto al suo ultimo post si sono scatenati con commenti carichi di affetto: “Mi fai venire voglia d’estate Bianca, oltre alla voglia di avere una fidanzata…❤️”, “Meraviglia della natura ❤️”, “Ti amo meravigliosa creatura”, “Più bella cosa non c’è, diceva Eros“.

Perché tanta enfasi? Per via proprio delle foto pubblicate che la vedono giocare in una piscina scoperta assieme al suo Stefano Corti. Bianca è una sirena che mi muove sinuosa nell’acqua calda, capelli raccolti parzialmente sulla nuca e un bikini rosso che fa girare la testa a tutti.

Slip super striminzito e top senza ferretto a strisce bianche e rosse che mostra il seno con irruenza e quasi misticismo: il tessuto bagnato ed i riflessi della fotocamere infatti regalano attimi di tensione ai fan ipnotizzati dalla sua visione celestiale.

Si abbraccia poi anche al fidanzato che si stacca dal cellulare per riprenderla e poi la stringe forte a sé quasi non volesse lasciarla più. Tanta passione in poche foto selezionate che raccontano però tanto di loro e della complicità che giorno dopo giorno è sempre più consolidata.