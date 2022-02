“Aspettando Maschi, quanto sei bella” Nunzia De Girolamo brilla con un completo da impazzire – FOTO

Nunzia De Girolamo, ancora una volta, manda in tilt Instagram condividendo una fotografia esagerata sul suo profilo.

Nunzia De Girolamo diventa giorno dopo giorno sempre più popolare sui social network. La conduttrice con un passato in politica sta ritagliandosi tantissimo spazio in televisione. La Rai, ad esempio, ha deciso di confermare il suo ‘Ciao Maschio’ anche per l’attuale stagione televisiva dopo gli ottimi ascolti dello scorso anno. La nativa di Benevento, in particolare sui social network, è amatissima dagli italiani. I contenuti che posta online sono spaziali e la sua bellezza è una gioia per gli occhi degli ammiratori.

Questa sera, ad esempio, la De Girolamo ha condiviso una fotografia che ha già fatto il giro del web: il completo che indossa mette in risalto il suo fisico e fa impazzire ogni singolo follower.

Nunzia De Girolamo brilla con un completo da impazzire: che bomba

Nunzia, questo pomeriggio, è stata ospite della puntata speciale di ‘Domenica In’ dedicata al Festival. “Le scale più famose d’Italia, quelle di Sanremo. Mi state seguendo su Rai1 ospite della zia Mara Venier a Domenca in?“, ha chiesto la conduttrice alla sua platea di seguaci. Come se non bastasse, la beneventana ha anche svelato che il suo fotografo d’eccezione è stato Pierpaolo Pretelli.

La 46enne ha stupito tutti con il suo completo scintillante che sbarra gli occhi dei fans: sul suo viso meraviglioso è stampato il suo classico sorriso. L’outfit è abbacinante ed esalta le sue curve sinuose. “Cosa canti? I maschi?”, ha chiesto scherzando un utente che si aspettava di vederla cantare e che ha ricevuto anche la risposta della conduttrice (un paio di faccine sorridenti). C’è chi invece esalta il completo dell’ex Ministro e chi invece sottolinea la bravura del fotografo (Pierpaolo ha tanti seguaci).