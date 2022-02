Degli ultimi scatti inediti rivelano l’inaspettato su una delle coppie più celebri su scala mondiale: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan.

Un quadretto inatteso augura stamani il buongiorno alla popolazione mondiale in diretta da un’avventura fuori porta. Ben lontana da quella che è la principale residenza della coppia. Il favoloso duo, composto dalla meravigliosa secondogenita del Principato di Monaco, Charlotte Casiraghi, e dal noto produttore cinematografico nonché suo sposo, dal vicino 2019, Dimitri Rassan, è stato sorpreso per la prima volta in atteggiamenti molto intimi.

Entrambe le personalità, oltre ad essere un punto di riferimento per il Principato, hanno da sempre rappresentato due impeccabili icone di stile. Carolina, dopo esser stata nominata nel 2006 da “Vanity Fair” come una delle donne più eleganti in assoluto, ed indubbiamente Dimitri per aver dimostrato la sua dedizione verso la settima arte quanto per la sua consorte, anche in varie occasioni pubbliche. Una delle più celebri, ancor prima di sorvolare a nozze, fu nel 2018, in stretta correlazione con il relativo “Premio César“.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan, i due trovati cosi, la FOTO clamorosa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Massimo Ranieri scoppia in lacrime in diretta: Mara Venier reagisce così

Ad oggi la situazione sarebbe in procinto di cambiare radicalmente. A testimoniarlo sarebbe intervenuto l’ultimo numero del settimanale di “Gente“. La coppia è stata difatti immortalata in una lunga serie di scatti per le vie di Parigi, in compagnia dei loro due bambini, Raphaël e Balthazar. In particolare, alcune di queste ultime istantanee, avrebbero rapito l’attenzione dei loro fan per alcuni insoliti dettagli.

Recatisi in un parco della Ville Lumière, Charlotte e Dimitri, hanno abbandonato inconsapevolmente la patina riservata ai riflettori, godendo di un momento di spensieratezza al di fuori della loro routine. Ma, pur sempre, dimostrandosi come due persone normali. E perciò, difficilmente riconoscibili tra i passanti.

La nota più importante però, sarebbe quella della dolcezza. Ovvero, che nonostante l’assoluta semplicità dimostrata nel loro gusto alla moda per le strade della Capitale francese, il ritratto familiare uscito allo scoperto sarebbe di un’inverosimile tenerezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Top woman” Chiara Francini mostra in rosso l’integrale bellezza italiana: è pura femminilità – FOTO

Gli scatti ritraggono la coppia riservare particolari attenzioni al secondogenito che, nonostante la sua piccola statura si lancia senza remore con il monopattino nei dintorni. E mentre Carlotta sembra incoraggiarlo aiutandolo nei possibili attimi di difficoltà, Dimitri guarda la scena dall’alto della sua figura. Un ritratto, dunque, in abiti casual ma colmo d’amore.