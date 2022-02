L’ultima apparizione con décolleté esplosivo di Sophie Codegoni scinde il pubblico di fan in due fazioni ben distinte. Quale avrà la meglio?

La modella ed influencer ventiduenne, Sophie Codegoni, è nuovamente riuscita a spiazzare il pubblico della penisola. Ora, alle prese con la sua longeva esperienza nei panni di coinquilina al “Grande Fratello Vip“, la nata sotto il segno del Sagittario ha optato per la scelta di un look che ha subito diviso il parere degli astanti per le sue caratteristiche.

Prima ancora di presentarsi alla sesta edizione del reality Mediaset, l’influencer riminese, aveva già lasciato il segno sul piccolo schermo partecipando al programma d’intrattenimento condotto da Maria De Filippi. Eppure, nonostante fosse approdata con successo ad “Uomini E Donne” nel settembre di due anni fa, il ruolo di tronista non le ha ugualmente permesso di trovare l’amore. Premessa iniziale, tra l’altro, che aveva spinto la stessa Sophie, a lanciarsi nella nuova avventura nella casa.

“Ma è legale?” Sophie Codegoni fuori il décolleté e supera ogni limite, lo spettacolo in diretta

PER VEDERE “LO SPETTACOLO” DI SOPHIE CODEGONI, VAI SU SUCCESSIVO.