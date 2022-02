Rosso fuoco, “pazza e delicata” al tempo stesso, ma non solo: Chiara Francini svela tutta la sua bellezza ai fan come mai prima d’ora.

L’attrice, conduttrice e scrittrice, Chiara Francini, è stata in questi ultimi cinque giorni una delle prime rappresentanti del palcoscenico italiano a stare al pacco con quanto accaduto alla settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“. Dopo aver dato il meglio di sé, con il sostengo dell’amica e collega Diletta Leotta, entrambe una al fianco dell’altra su “Radio Monte Carlo“, ora pare sia giunto il momento, per l’artista, di dar coscienza al pubblico su una nuova nozione di femminilità.

L’attrice svela quest’oggi alle telecamere una bellezza rara, da “top woman“. Perciò, molti dei suoi ascoltatori, dopo aver visualizzato quest’ultima sua apparizione, non sarebbero riusciti a trattenere le loro emozioni a riguardo. Chiara è ad adesso, per i suoi fan: “la più bella ed intelligente del festival“. Scopriamo ora il motivo.

“Top woman” Chiara Francini mostra in rosso l’integrale bellezza italiana: è pura femminilità – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Fai venire i brividi” Matilde Gioli paradisiaca in shorts su Milano: è lei la vincitrice del Derby – FOTO

“Sanremo è finito. Ma ancora se ne sente il profumo.” Dopo aver salutato il palco dell’Ariston, e la meravigliosa esperienza vissuta in questi giorni accompagnando una ad una le performance degli artisti apparsi sulla scena, l’attrice e conduttrice fiorentina ha voluto donare un prezioso resoconto delle emozioni e dell’adrenalina condivisa assieme ad altre grandi esponenti dello spettacolo italiano. Un discorso messo in risalto dalla rubrica integrale de “La Stampa”, “Forte e Chiara“, e dalle sue personali istantanee, che premiano in toto “quel palcoscenico fiorito: l’universo femminile, l’orrore per il male, la bellezza della giustizia“.

“Sanremo è tradizione e rivoluzione” e non bisogna dimenticarlo. A ricordare quest’importante premessa è difatti, nel suo ultimo caleidoscopico ultimo post su Instagram, la stessa attrice classe 1979. A primeggiare, oltre al suo outfit da sogno in total red e baciato da Sole, sarà dunque la sua essenza più profonda.

“La fede è come il profumo“, sentenzierà più avanti Chiara. Creando un legame con il passato per rappresentare al contempo una lunga lista di firme, brand e professionisti del settore di fama internazionale. L’attrice si rifà in primis, però, a “Tabac Blond“. Tale fragranza, “creata nel 1919 da Monsieur Daltroff e Félicie Wampouille” rappresentò per gli anni del dopoguerra una “rivoluzione pura, vessillo della volontà delle donne di spogliarsi delle costrizioni sociali, asfissianti come corsetti stringati, emblema della loro voglia di correre, finalmente, sciolte”. In tal modo, sul finale, Sanremo è il nostro atto di fede. Spruzzato di profumo. Che sia sempre più profumo di donna“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mahmood e Blanco: “Ha ascoltato la canzone”. La reazione del grande artista è senza precedenti

“Grazie a Flora“, concluderà l’attrice riferendosi a Flora Coluccia, quanto “alle donne, alla vita“. “Bella e pazza, delicata e ironica, tu“. Non resta, ora, che ricordare l’appuntamento con la poliedrica attrice su Prime Video. L’ultima commedia di Enrico Vanzina, dal titolo “Tre sorelle“, è disponibile a partire da questo 2022.