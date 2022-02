Sanremo 2022, il fuorionda clamoroso di Sabrina Ferilli: Amadeus svela tutta la verità

Sanremo 2022 è giunto al termine, ma rimangono dubbi su un pesante fuori onda della Ferilli. Amadeus rompe il silenzio e rivela i motivi dell’accaduto.

Toni forti e parole inaspettate. A margine della chiusura di Sanremo 2022 si apre il giallo su una pesante esclamazione di Sabrina Ferilli che sta catturando l’attenzione in queste ore.

Se i fan della tradizionale kermesse, alla sua 72esima edizione, stanno festeggiando la vittoria di Mahmood e Blanco con “Brividi”, c’è chi si sta interrogando sullo sfogo della co-conduttrice della finalissima.

Uno sfogo andato in onda per errore, a seguito dell’apertura dei microfoni dietro le quinte, facendo così sentire al pubblico un commento inaspettato.

Tutto è accaduto in procinto del termine della quinta serata, durante l’assegnazione dei premi. Sul palco dell’Ariston Amadeus ha dato al via a questa parte conclusiva della gara iniziando da quelli della critica. Per l’occasione ha chiamato l’attrice romana, in quel momento dietro le quinte, per fargli da spalla per l’importante momento. Ma di lei neanche l’ombra: poi accade l’inaspettato.

Sanremo 2022: il fuorionda di Sabrina Ferilli, Amadeus fa chiarezza

“Sta facendo il pezzo di m…”, è quello si è sentito dai microfoni accesi di Sabrina, dietro le quinte, facendo così pensare a un possibile screzio creatosi durante la serata.

Parole che si sono sentite proprio in concomitanza del richiamo del conduttore della collega sul palco per la premiazione: richiamo che non ha esordito l’effetto sperato visto che Sabrina non si è presentata sul palco.

Un momento che ha catalizzato l’attenzione portando l’immediato intervento di Amadeus, durante la conferenza stampa in chiusura della manifestazione, pronto a smorzare i toni.

Alla guida per il terzo anno consecutivo al Festival, ha rivelato come abbia appreso che le parole della collega sono state una reazione a un incidente avvenuto prima di salire sul palco per le premiazioni: a far perdere la pazienza a Sabrina è stato un cavo su cui sembra essere inciampata.

È tramite i social che il retroscena sul fuori onda della Ferilli si sta diffondendo, portando il pubblico a dubbi e perplessità messi tuttavia a tacere dalle rivelazioni del conduttore.