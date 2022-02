Massimo Ranieri scoppia in lacrime in diretta: Mara Venier reagisce così

Mara Venier ha ospitato Massimo Ranieri in occasione di Domenica In. Alla fine della parte della puntata dedicata a lui, è accaduto qualcosa di davvero incredibile

Massimo Ranieri è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sicuramente non è stato semplice per lui mettersi nuovamente in gioco e fronteggiare le critiche che sono arrivate anche questa volta. La prima sera, infatti, è stato molto attaccato per la sua esibizione: è stato accusato di aver stonato sul palco del Teatro Ariston.

Massimo, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato di aver vissuto questo Festival con grande emozione. “Non ci si abitua mai, io ero davvero commosso” ha spiegato, quando gli è stato detto che alla sua età dovrebbe essere una passeggiata per lui. “Quando ho finito di cantare la prima sera e sono tornato in camera, mi sono detto: sono davvero fortunato a poter provare ancora queste sensazioni dopo tutto questo tempo“.

Massimo Ranieri si commuove in lacrime in diretta: lo sfogo del cantante a Domenica In

Massimo Ranieri, inoltre, sul palco dell’Ariston oggi ha raccontato un po’ della sua infanzia e della sua famiglia. “Quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta e ho letto il testo, ho rivisto la mia infanzia” e ha continuato rivelando qualche dettaglio e anche qualche aneddoto di quando era molto più piccolo.

Alla fine dell’esibizione, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime. A consolarlo è arrivata subito la padrona di casa, che gli ha chiesto come mai si fosse commosso. La risposta di Massimo non ha lasciato dubbi: l’argomento delle persone che vengono dal mare gli sta davvero molto a cuore e ha deciso di lanciare un messaggio, ovvero quello di permettere a tanti ragazzi di provare a costruire un futuro lontani dalla sfortuna e dalla miseria che li ha sempre circondati.

Un momento davvero molto emozionante: alla fine, Massimo è stato salutato con grande affetto da tutti i giornalisti e dalla conduttrice del programma.