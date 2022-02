Terribile incidente domestico: pensionato cade da una scala e muore

Un pensionato di 73 anni è morto ieri pomeriggio a Monticelli, frazione di Monselice (Padova), dopo essere caduto da una scala mentre eseguiva dei lavori domestici

È caduto da una scala mentre eseguiva dei lavoretti domestici ed è rimasto infilzato da spuntone. È morto così un pensionato di 73 anni nel pomeriggio di ieri a Monticelli, frazione di Monselice (Padova).

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che, sentendo le urla del 73enne, lo ha raggiunto ed ha chiamato i soccorsi. Quando l’ambulanza è giunta sul posto, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso per le gravi ferite riportate.

Padova, cade da una scala e viene infilzato da un perno: morto pensionato di 73 anni

Nel pomeriggio di ieri, sabato 5 febbraio, un uomo è rimasto vittima di un tragico incidente domestico a Monticelli, piccola frazione del comune di Monselice, in provincia di Padova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia durante l’allenamento: calciatore muore sotto gli occhi dei compagni

La vittima è Arturo Masin, pensionato di 73 anni. Stando alle prime ricostruzioni, come riferisce la redazione de Il Corriere del Veneto, il 73enne era salito su una scala per sistemare una fotocellula parete esterna della sua abitazione, dove viveva da solo dopo la morte della moglie. Per cause ancora da chiarire, Masin ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto rimanendo infilzato ad un perno d’acciaio della scala che lo ha ferito gravemente al fianco sinistro. Le urla dell’uomo hanno richiamato l’attenzione di un vicino che, precipitatosi sul luogo dell’incidente, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccide la moglie a martellate, poi chiama i carabinieri: ennesimo femminicidio

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118, ma per Masin era ormai troppo tardi. Ai sanitari non è rimasto altro che costatare il decesso del pensionato. Sopraggiunti anche i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti del caso.

Constatato il tragico incidente, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori accertamenti e, riporta Il Corriere del Veneto, ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione delle esequie.