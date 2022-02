Si accascia durante l’allenamento: calciatore muore sotto gli occhi dei compagni

Un calciatore di 36 anni è morto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, durante un allenamento con i compagni in vista della gara in programma oggi.

Choc a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove venerdì un calciatore di 36 anni è morto durante una sessione di allenamento con i compagni. Il centrocampista, che militava nella Folgore Maiano, club di Terza Categoria, mentre si allenava è improvvisamente crollato al suolo.

A nulla è valso il tempestivo intervento dello staff medico della squadra e del personale medico del 118: per il calciatore non c’è stato nulla da fare. A diffondere la notizia è stata la stessa società campana attraverso un commovente post su Facebook.

“Dove tutto è iniziato lì ci ha lasciato in un campo da calcio. Li al centro da vero mediano… Anche se quel tappeto verde oggi ti è stato crudele è proprio grazie al calcio che hai condiviso i tuoi sogni di libertà e di integrazione con tutti noi. Ciao Assare”. Con questo post, pubblicato sulla propria pagina Facebook, la Folgore Maiano, società calcistica che milita nel girone B del campionato di Terza Categoria, ha reso nota la morte del centrocampista 36enne Asare Seth Seare.

Il giocatore ghanese, riporta la redazione de Il Mattino, si stava allenando a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con i compagni in vista della partita in programma oggi contro la United Castelforte. Durante la sessione, Asare si è improvvisamente accasciato al suolo. I compagni ed il personale medico della squadra hanno subito soccorso Asare ed hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Intervenuti anche gli agenti di Polizia del Commissariato di Sessa Aurunca per gli accertamenti del caso.

Non si conoscono ancora le cause del decesso del centrocampista ghanese, circostanza che potrebbe essere chiarita dai successivi esami autoptici che dovrà disporre l’autorità giudiziaria.