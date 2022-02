“Quando lo facevo sul posto di lavoro…”, Sara Croce manca poco al traguardo: quel dettaglio scoperto non passa inosservato – FOTO

Sara Croce ha pubblicato una foto su Instagram che la incorona regina del successo in tutte le sue forme: manca poco alla fine…

Non poteva esserci una domenica migliore per Sara Croce, la “Bonas” di Avanti un Altro, scelta azzeccata dell’equipe di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per il quiz più visto in tv.

La regina delle bellezze ha fatto nuovamente colpo sui followers di Instagram, come ormai siamo abituati a vedere da un po’ di tempo a questa parte. Da quando la modella presiede le passerelle bollenti del programma domenicale riesce ad attirare una quantità industriale di visitatori.

Non è un caso se il boom di ascolti registrato ad Avanti un Altro arriva a toccare numeri stratosferici e inimmaginabili.

Lei ci mette quasi sempre lo zampino, come d’altronde nella vita di tutti i giorni, dove mancano solo tre esami per mettere fine al suo percorso di laurea

Sara Croce come in un ‘libro di favole’: bis di successi per la bellezza più ambita in Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Fai toccare il cielo con un dito” Monica Bertini, la blusa scivola dolcemente sul più bello: fascino magnetico – FOTO

Sara Croce sta portando a termine il suo percorso di studi. E’ questo il messaggio che la showgirl, “Bonas” di Avanti un Altro ha voluto rimarcare sui social network.

La modella ha dato appuntamento ai suoi meravigliosi appassionati ad oggi pomeriggio, quando Paolo Bonolis aprirà il sipario per un’altra imperdibile puntata. Tempo di assimilare gli ultimi concetti per il prossimo esame da sostenere e poi tutti in pista a godersi uno spettacolo di bellezza in tutti i sensi.

Prima il dovere e poi il piacere recita un detto famoso, ma i fan della Croce evidentemente non la pensano alla stessa maniera.

Nella foto pubblicata di recente sul profilo personale di Instagram, alcuni non si sono lasciati sfuggire quel dettaglio incandescente nelle zone erogene dove uno dei gioielli pregiati indossati riesce a coprire solo in parte il tutto, evitando la censura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “C’è chi ha zoommato e chi mente” Chiara Ferragni, strepitosa in lingerie. “Praticamente non ha nulla addosso” – FOTO

Sara, protagonista indiscussa della scena si esibisce così in un primo piano ad alta temperatura. Per lei sembra essere in un ‘libro di favole’, come una principessa alla ricerca degli obiettivi che contano nella vita.