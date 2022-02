Alba Parietti passerella bollente dietro le quinte: “Se ci molla un gancetto, l’Ariston viene giù…” – FOTO

Alba Parietti guadagna la palma di miglior passerella di Sanremo dietro le quinte dell’Ariston: una meraviglia unica!

L’ex conduttrice di ‘Macao’, opinionista tv in diversi palinsesti di gossip, Alba Parietti ha reso l’atmosfera dell’ultima imperdibile serata di Sanremo, unica e incandescente.

La showgirl figurava in seconda fila tra la folta partecipazione di un pubblico a dir poco caloroso, durante la ‘cinque giorni’. La madre dell’ex gieffino, Francesco Oppini era protetta da una mascherina scura, abbinata alla perfezione alla preferenza del vestito scelto per l’occasione.

Non sono mancati gli apprezzamenti da parte dei sostenitori e qualche telespettatore da casa, che ha lanciato più di uno sguardo appena dietro i volti dei personaggi più rinomati della Rai, da Mara Venier a Giovanna Civitillo, moglie del presentatore, prossima a prendersi nuovamente la scena sulla rete nazionale.

Alba Parietti ha voluto dunque condividere un momento speciale insieme ai suoi fan e all’amore della sua vita, Franco Oppini.

L’amico intimo di Tommaso Zorzi ha condito la prestazione della madre con un commento al bacio, meritevole di un personaggio che non vedevamo così coinvolto, da troppo tempo, in un contesto di quella portata

Alba Parietti, passerella invitante al Teatro Ariston: l’atmosfera di Sanremo s’infiamma

Ieri sera si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto trionfare il duetto ‘Mahmood e Blanco’ con il brano “Brividi“. Un titolo, un attributo da associare certamente alla meravigliosa cornice di pubblico, reduce da un 2021 buio e triste con il teatro dei sogni vuoto e silenzioso in ogni angolo di posto.

Per il riscatto in termini di odiens e spettacolarità non poteva mancare la presenza elegante e attraente di Alba Parietti. La showgirl, pur essendo stato un personaggio di facciata rispetto a ciò che accadeva sul palcoscenico delle grandi occasioni, ha saputo incidere alla sua maniera.

Nel pre-diretta per l’ultima puntata, la Parietti si è esibita in una lunga e favolosa passerella dietro le quinte dell’Ariston.

La madre di Francesco Oppini ha scelto il meglio per i fan che si sono ritagliati quel tempo necessario per sottolineare i tratti più segreti e incandescenti di un outfit ‘total black’.

Inevitabile che lo sguardo sia precipitato proprio tra quei gancetti ‘galeotti’, faticosissimi a reggere due curve incontenibili e scevre di reggiseno.

I fotografi non si sono lasciati scappare nulla e hanno ripreso la bellissima, Alba in tutta la sua completa bellezza, tipica di una i quelle che non conosce la misura del tempo.