Uccide la moglie a martellate, poi chiama i carabinieri: ennesimo femminicidio

Omicidio a Zeddiani (Oristano): una donna sarebbe stata colpita a morte dal marito durante il sonno con un martello.

Nella notte a cavallo tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio, un uomo di 53 anni avrebbe chiamato i Carabinieri autodenunciandosi per l’omicidio della moglie. È accaduto in Sardegna a Zeddiani, piccolo paesino in provincia di Oristano.

I militari dell’arma si sono immediatamente recati presso l’abitazione della coppia che pare da tempo vivesse da separata sotto lo stesso tetto. Giunti presso l’appartamento sito in Via Roma il tragico rinvenimento.

Oristano, uomo di 53 anni uccide la moglie a martellate durante il sonno

Si chiama Giorgio Meneghel, 53 anni, l’uomo che nella notte a cavallo tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio avrebbe chiamato i Carabinieri dopo aver colpito a morte con un martello la moglie Daniela Cadeddu, 51 anni. “Ho ucciso mia moglie”, queste le sue parole.

Stando a quanto riferito dai colleghi de Il Gazzettino, all’arrivo dei Carabinieri presso l’abitazione della coppia, il 53enne sarebbe stato trovato con i vestiti sporchi di sangue e la donna era riversa nel letto. Per Meneghel sarebbero scattate subito le manette e disposto il trasferimento presso il carcere di Massama (Oristano) dopo il colloquio con il Pubblico Ministero.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il 53enne abbia fatto ingresso nella stanza dove si trovava la donna e l’avrebbe aggredita a morte con un martello – colpendola più volte alla testa- mentre quest’ultima stava dormendo. Circostanza che pare comprovata dall’assenza di segni di colluttazione e dall’ordine rinvenuto nella stanza. Tracce ematiche sono state rinvenute in particolar modo sulla testiera del letto.

A rimanere ancora ignoto quanto tempo sia trascorso dall’omicidio all’autodenuncia, Meneghel – infatti- pare abbia chiamato i carabinieri intorno alle 7:30.

Incaricato delle indagini il sostituto Procuratore della Repubblica di Oristano Sara Ghiani, affiancato dal medico legale Roberto Demontis e dagli agenti del Ris di Cagliari. All’esito di una prima ispezione cadaverica, la salma della vittima è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato ove verrà eseguito l’esame autoptico. Intanto, all’interno dell’abitazione i Ris stanno procedendo ad espletare tutti i rilievi del caso.

L’uomo, riporta Il Gazzettino, pare abbia riferito al Pm che in questo periodo stava avendo diversi problemi di salute che lo hanno portato a perdere molto peso. Circostanza che si è riverberata anche sul suo lavoro e quindi sulle sue finanze non consentendogli più di sbarcare il lunario. Sempre a dire del 53enne pare che anche la moglie non stesse bene.