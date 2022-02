Cadavere trovato sulla spiaggia da un passante: gli inquirenti risalgono all’identità

È stato identificato il cadavere trovato da un passante sulla spiaggia di Romagnolo (Palermo) la scorsa settimana: si tratta di un cuoco di 58 anni.

A distanza di alcuni giorni dal ritrovamento, è stato identificato il cadavere rinvenuto sulla spiaggia di Romagnolo (Palermo). Si tratta di un cuoco di 58 anni di cui si erano perse le tracce qualche giorno prima, ma nessuno ne avrebbe denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Sul corpo nelle scorse ore è stato eseguito l’esame autoptico che non avrebbe fatto emergere alcun dettaglio sulle cause del decesso. I carabinieri che stanno indagando sul caso ora attendono i risultati degli ulteriori esami medico-legali per determinare quanto accaduto.

Appartiene a Giovanni D’Ignoti, cuoco 58enne residente a Ciaculli, il corpo rinvenuto sulla spiaggia di Romagnolo (Palermo) sabato 29 gennaio.

A fare il tragico ritrovamento era stato un passante che notato il cadavere aveva contattato le forze dell’ordine. Presso la spiaggia sono intervenuti i soccorsi del 118, la Guardia Costiera ed i carabinieri. Costatato il decesso, sono scattate le indagini per risalire alle cause della morte e all’identità dell’uomo. Gli accertamenti, riporta Palermo Today, hanno permesso di stabilire che si trattasse del cuoco, padre di due figli, di cui pare non si avessero notizie da alcuni giorni, nonostante nessuno ne avesse denunciato la scomparsa.

Nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio, è stata eseguita l’autopsia sulla salma su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dall’esame, scrivono i colleghi di Palermo Today, non sarebbe emerso nessun indizio utile per determinare cosa possa aver provocato la morte del 58enne. Ora si attendono i risultati degli ulteriori esami medico-legali che potranno fornire maggiori dettagli.

Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite alla testa. L’uomo presentava un taglio al capo e alcune escoriazioni agli arti superiori, ma non è chiaro se possano essere state causate dall’urto con alcuni scogli galleggiando in mare.