Elisabetta Gregoraci incanta i followers con la sua incredibile sensualità. La conduttrice condivide la proposta perfetta per San Valentino: bellezza divina

Universalmente apprezzata per la sua spontaneità ed eleganza, caratteristiche fondamentali della sua presenza televisiva, Elisabetta Gregoraci è riconosciuta come una delle conduttrici più amate.

Originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, la showgirl viene eletta Miss Calabria a “Miss Italia“. È il 1997, anno che segna l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, muovendo i primi passi come modella richiesta dalle prestigiose firme d’alta moda.

Bellezza mediterranea dai capelli corvini e gli occhi profondi, vanta misure che raggiungono la perfezione, e molte altre qualità ancora nascoste al pubblico. Nel 1999 debutta come attrice nel film “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina, la prima di diverse partecipazioni al cinema.

Ma il suo destino è sul piccolo schermo nel ruolo di presentatrice, che riveste per diversi programmi di grande successo, come “Buona Domenica” e “Made in Sud“. Dal 2017 al timone di “Battiti Live“, evento musicale annuale tra i più seguiti, attualmente registra grande seguito soprattutto sui social, dove sfiora i 2 milioni di followers.

Shooting mozzafiato e scatti privati in compagnia dell’amato figlio Nathan Falco Briatore, sono questi i principali contenuti del profilo Instagram. Ed è proprio sulla sua pagina che incanta gli utenti con un’immagine del suo intramontabile fascino.

Elisabetta Gregoraci, luminosa e seducente

Prevista per questo fine settimana, i fan attendono la messa in onda dell’intervista inedita rilasciata da Elisabetta Gregoraci in compagnia del figlio Nathan Falco a Silvia Toffanin per “Verissimo“. Nel frattempo, possono ammirarla sulla pagina Instagram ufficiale, dove la conduttrice non manca di condividere nuovi ed emozionanti post.

L’ultimo è una citazione dello scrittore e poeta brasiliano Paulo Coelho, condiviso in anticipazione della festa degli innamorati: “Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose“. La proposta della showgirl per San Valentino è una collana abbinata agli anelli con dettaglio a cuore, ma l’attenzione degli utenti si concentra sulla travolgente bellezza dell’ex modella.

Luminosa e sorridente, incanta il web di eleganza e sensualità, sprigionata dal look sofisticato. Sfoggia un vestito in maglia monospalla a collo alto, che aderisce alla perfetta fisicità della presentatrice, lasciando senza respiro gli utenti: “Meravigliosa“, “Stupenda“, “La più bella“.