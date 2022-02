Maria Pia Calzone ha incantato il popolo del web con una mise infarto: la posa non è da meno, i fan sono senza fiato. Visione incredibile.

Curve sublimi e fascino eterno. Maria Pia Calzone torna a far sognare il pubblico mostrandosi divina per l’ennesima volta con la sua bellezza intramontabile sfoggiata nel suo ultimo post condiviso su Instagram dove conta ben 239 mila follower.

54 anni, di origini campane, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a pellicole e fiction di successo. Tra “Don Matteo” e “Distretto di Polizia”, in particolare nota la sua interpretazione nel ruolo di Imma Savastano nella serie “Gomorra”.

Quella della Calzone è una carriera costellata da grandi traguardi a cui si aggiunge la popolarità sui social, in particolare su Instagram. Sul suo seguitissimo profilo racconta la sua quotidianità, tra set, shooting e attimi spensierati regalando ai fan un feed da sogno. Anche l’ultimo post ha incantato il pubblico, rimasto in estasi per la mise e la posa dell’attrice.

Maria Pia Calzone: posa e mise irresistibili, fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

“Capolavoro”, “Wow”, “Adorabile”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post di Maria Pia su Instagram. Si tratta di uno scatto mozzafiato in cui a stupire il pubblico sono la mise e la posa della 54enne: distesa sul divano indossa solo un maglione con sotto la biancheria scoprendo così le sue gambe sublimi.

A catturare anche il dettaglio della spallina che scende scoprendo così le sue spalle divine per la gioia dei fan. A tutto questo si aggiunge il suo sguardo ipnotico e il suo sorriso luminoso.

La visione ha scatenato subito un tripudio di like e complimenti da parte dei follower dell’attrice dimostrando come il suo fascino conquisti sempre tutti. Fascino che perdura nel tempo facendo sì che la sua bellezza sia intramontabile.