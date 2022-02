Alessandro Matri e Federica Nargi hanno fatto sognare il pubblico. Intenti a scambiarsi dolcezze per il momento più speciale: i fan si sciolgono.

È stato il destino a portare le strade di Federica Nargi e Alessandro Matri a intrecciarsi. Lui calciatore, lei velina, i due si sono incontrati nel 2008: presentati da alcuni amici in comune durante una serata in discoteca, dalla prima volta che i loro occhi si sono incrociati è scattato subito il colpo di fulmine portandoli ben presto a creare una splendida coppia.

Quella magica infatuazione si è trasformata in una frequentazione, e un lungo corteggiamento del calciatore, per poi diventare un’amore stabile nel 2009. Un grande amore destinato a maturare anno dopo anno tanto che oggi formano una delle coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo.

Nonostante la forte intesa, gli amici più intimi sanno come spesso si battibecchino sulla scia del celebre duo composto da Sandra e Raimondo, storici volti nel mondo della televisione. In particolare sembra che lei sia molto gelosa e che non manchino anche scenate di gelosia.

Genitori di due splendide bimbe, Sofia e Beatrice, i due si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma sono stati costretti a rimandare le nozze a causa del covid. Attivissimi entrambi sui social, è apparsa sul profilo Instagram di Alessandro una dolcissima foto che lo ritrae al fianco della compagna in un momento molto speciale.

Alessandro Matri e Federica Nargi, stupiscono: il momento più speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie si schiera. A sorpresa la sua preferita non è Emma: come ha reagito la Marrone

“Tutto vorrebbero essere Matri”, “Meravigliosi”, “Stupendi”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post Instagram di Matri.

Si tratta di un carosello composto di splendide foto in cui è ritratto al fianco della sua famiglia: in particolare a colpire il primo scatto in cui si mostra dolcissimo al fianco di Federica Nargi.

Al post non manca una tenera dedica in occasione di un momento speciale: “Auguri Motore della nostra vita !!! Ti amo alla follia.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Vanessa Incontrada il triste addio dopo 13 anni insieme, il motivo per cui è finita

Parole che arrivano nel giorno del 32esimo compleanno dell’ex Velina nata il 5 febbraio 1990 a Roma. Intanto la showgirl ha condiviso nelle sue stories di Instagram innumerevoli auguri ricevuti non solo dal compagno, ma anche dai suoi cari.