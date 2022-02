Trovato senza vita sul divano di casa: a lanciare l’allarme gli amici

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato nella sua casa di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Sarebbe stato stroncato da un malore in casa. Questo il tragico destino di Paolo Isidori, 60enne ritrovato morto nel pomeriggio di sabato 4 febbraio a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

L’allarme è scattato, scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, quando alcuni amici si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, preoccupati dal fatto che quest’ultimo dal giorno prima non rispondeva più al telefono né alla chiamate né ai messaggi. Giunti sul posto, gli amici hanno suonato al campanello, ma anche qui nessuna risposta: è partita così la segnalazione al numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione, sita in via Lorenzo Lotto, sono arrivati i carabinieri ed un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine ed i sanitari sono entrati in casa rinvenendo il corpo ormai senza vita di Isidori sul divano. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto accertato, riporta Il Corriere Adriatico, la morte sarebbe sopraggiunta per un malore improvviso. Constatato che si trattava di un decesso per cause naturali, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che è stata riconsegnata ai familiari per le esequie, in programma oggi nella chiesa di Santa Maria Apparente.