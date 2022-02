Un ragazzo di soli 17 anni è morto dopo essersi schiantato alla guida dell’auto dei suoi genitori a Legnaro, in provincia di Padova. Inutili i soccorsi.

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Legnaro (Padova). L’adolescente era alla guida dell’auto dei genitori e stava rientrando a casa, dopo aver trascorso la serata con gli amici.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il cancello di una villetta. Uno schianto che non ha lasciato scampo al 17enne, deceduto per le gravissime lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Padova, sbanda e si schianta alla guida dell’auto dei genitori: morto ragazzo di 17 anni

Aveva solo 17 anni Pietro Benfatto, il ragazzo deceduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio in seguito ad un drammatico incidente a Legnaro, in provincia di Padova.

Pietro, stando a quanto riporta la redazione di Padova Oggi, aveva chiesto in prestito l’auto dei genitori dicendo loro che a guidarla sarebbe stato un amico. In realtà al volante c’era lui stesso nonostante fosse sprovvisto della patente. Dopo aver trascorso una serata insieme agli amici, il 17enne stava rincasando percorrendo la strada statale 516 Piovese, quando, all’incrocio con via Vespucci, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il cancello di una villetta.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, allertati dagli amici della vittima che erano a bordo di altre auto dietro quella del 17enne. Per Pietro, purtroppo, non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo appurarne la morte, sopraggiunta sul colpo dopo il violentissimo impatto.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che si stanno occupando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

La notizia della morte del 17enne ha sconvolto l’intera comunità di Padova, dove viveva insieme alla famiglia. Pietro, scrive Padova Oggi, amava la musica trap e in passato aveva anche girato un video con lo pseudonimo “Prince Baby“.