“Come Lara Croft in Tomb Rider”, Lucia Javorcekova monta in sella e quelle trasparenze vertiginose? Visuale proibita – FOTO

Lucia Javorcekova e la posa da pelle d’oca nel bel mezzo di Madre Natura. Trasparenze e ganci la fanno da padrona: vietato ai minori!

Ancora una volta, la supermodella slovacca, Lucia Javorcekova ha bagnato l’inizio settimana con uno degli scatti più accattivanti e trasgressivi del suo repertorio.

I fan sono accorsi numerosi per sostenere la sua iniziativa che si concentra in un contesto del tutto naturalistico, proprio come piace a lei. Non a caso, i migliori scatti del suo matrimonio con il ‘principe azzurro’ si sono registrati durante le passerelle romantiche condivise in spiaggia con il suo amato.

Nonostante la trasformazione a livello sentimentale e la possibilità di intraprendere nuovi e lunghi progetti di vita, Lucia non ha perso di vista, neppure per un attimo, quel ‘vizio’ di mettersi in mostra.

Per un nuovo lunedì del mese, la showgirl, con precedenti in Italia ha contribuito enormemente a rimpolpare le iniezioni di fiducia, alleggerendo l’agenda fitta di impegni degli appassionati

Lucia Javorcekova lascia tutti a bocca aperta: pose e trasparenze proibite. Uno spettacolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Grande successo su Instagram per una delle leggende di bellezza più accattivanti e stratosferiche del web. Parliamo di Lucia Javorcekova, mai banale quando decide di sua iniziativa di mettersi in luce con prestazioni autorevoli, degne di una modella navigata.

La showgirl ha lasciato tutt’altro che a desiderare come le capita da sempre, da quando è presente sui social network. Stavolta il contesto ambientale è tra il verde di piante selvagge e boschi.

Un contesto paesaggistico, tipico di una ‘tundra’, in cui Lucia si adatta alla perfezione senza badare ad ansie e paure. Con sè ha un ‘bolide’ di elevatissima cilindrata: una moto stile ‘americano’ sulla quale monta, dando così vita ad una serie di scatti a ripetizione, tipici di un calendario di bellezza.

Impossibile non notare i filamenti vertiginosi di slip e reggiseno che riescono a malapena a coprire le parti segrete della sua immensa corporatura. Dal fondoschiena al davanzale è tutto troppo sottile e trasparente. Basta un movimento errato per far scivolare via tutto e mandare i fan al manicomio.

Molti fan hanno associato la sua caparbietà e l’agilità nei movimenti al personaggio di ‘Lara Croft‘, protagonista nel viaggio avventuroso di ‘Tomb Rider‘, che ha stregato gli utenti del network.

Insomma siamo di fronte all’ennesima prestazione di alto livello per la Javorcekova, idonea a tal punto da riuscire a scalare precocemente, le gerarchie delle preferenze sul web.