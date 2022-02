Amadeus e la frase clamorosa che lega insieme Diodato, Maneskin, Blanco e Mamhood

Il conduttore del 72esimo “Festival di Sanremo” ha svelato con una frase ironica come è stata per lui guidare la kermesse per tre anni di fila.

Per il terzo anno consecutivo è stato Amadeus a consegnare la coppa della vittoria al finalista del “Festiva 2022” che in questa edizione ha visto trionfare il duetto Mahmood e Blanco con il brano Brividi.

Le porte del teatro Ariston si sono chiuse dunque dopo 5 giorni di musica, di divertimento e una macchina organizzativa che dietro le quinte ha però mosso le redini diversi mesi prima per portare agli italiani uno spettacolo che potesse rispettare le alte aspettative di tutti.

Questo risultato è riuscito egregiamente, merito però anche del conduttore che ha saputo ancora una volta regalare attimi di spensieratezza e allegria al Paese in un momento storico non ancora dei migliori.

Terminati i giochi, in conferenza stampa Amadeus ha anche ironizzato con i giornalisti che gli anni chiesto come definirebbe il suo operato svolto finora, dal punto di vista dell’apprezzamento e del suo stato d’animo. Lui ha dato al risposta migliore.

Amadeus ironizza sulla sua conduzione: i colleghi sono tutti con lui

Con la sua solita autoironia non ha voluto commentare parafrasando frasi di vecchi uomini dello spettacolo o dando giudizi troppo pomposi sul suo lavoro. Amadeus ha scelto di commentare con quella che è una delle frasi che probabilmente passerà alla storia per coerenza e sagacia del concetto espresso.

“GRAZIE a tutti voi che avete seguito il Festival di Sanremo ❤️ #festivaldisanremo2022. IL MIO PRIMO FESTIVAL HA FATTO “RUMORE”, IL SECONDO HA FATTO STARE “ZITTI E BUONI”…QUESTO È DA “BRIVIDI”.

Una frase da standing ovation che unisce i tre vincitori del 2020, 2021 e 2022 con i titoli delle loro canzoni e che il mattatore ha voluto ripetere anche sui social postandola come didascalia ad una foto di lui abbracciato a Blanco e Mahmood.

Neanche a dirlo in pochi minuti gli sono giunti i commenti dei colleghi Rai, di amici cantanti e personaggi dello spettacolo. Tra questi Gigi D’Alessio che gli ha scritto “Ama sei stato meraviglioso !!!!!👏”, Carlo Conti “Che triplete !!👏🏾”, Mr. Gai Mattiolo “Bravissimo Ama 👏👏👏 hai fatto ancora una bellissima magia ❤️”.