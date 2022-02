“Meraviglia della natura” Carolina Stramare, l’ultima FOTO è devastante: la scollatura in cui perdersi…

Carolina Stramare incontenibile: la modella ha pubblicato un video mostruoso in cui sfodera una scollatura illegale.

Carolina Stramare è una modella dotata di una bellezza fuori dal comune e di un corpo che fa impazzire ogni giorno i tantissimi ammiratori (e non solo). La ragazza è finita al centro del Gossi per per la sua relazione con il nuovo attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Quest’ultimo si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un gol da incorniciare. La nativa di Genova continua a conquistare grandi numeri sui social network: il suo account vanta al momento 332mila followers.

In questa fredda serata di inizio febbraio, la Stramare ha fatto salire velocemente le temperature sul web condividendo un video estremamente bollente. Il filmato ha raccolto in pochissimo tempo 15mila cuoricini e tantissimi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti e di apprezzamenti: impossibile restare indifferenti davanti a cotanta esplosività.

Carolina Stramare, video mostruoso: scollatura super, che bombe!

