La talentuosa attrice rumena Madalina Diana Ghenea ha pubblicato un nuovo IG post, che comprende dieci foto da serie A.

Gli scatti della bellissima trentaquattrenne sono diventati virali dopo pochissimo tempo dalla condivisione: sul web non si parla d’altro!

Nelle immagini la Ghenea posa con indosso un cortissimo vestitino tutto bianco, che ha un paio di aperture laterali e degli inserti di diamantini molto fini ed eleganti: la favolosa influencer detta le leggi della moda!

Nella didascalia delle foto, scattate al Palazzo Versace Hotel di Dubai, la magnifica fashion blogger rumena ha scritto: “It’s really the best feeling to be pampered after a long day underwater” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “E’ davvero la sensazione migliore essere coccolati dopo una lunga giornata sott’acqua”).

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando… Vietata la visione ai deboli di cuore!

Madalina Diana Ghenea, una bomba ad orologeria: sul web la temperatura è arrivata alle stelle! – FOTO

