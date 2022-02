Sabrina Salerno ha pubblicato una serie di immagini da crepacuore sul suo profilo Instagram: ventre scoperto e non solo, si sogna..

Sabrina Salerno è totalmente inarrestabile sui social network. La nativa di Genova riesce ogni volta a stupire i suoi followers pubblicando scatti da capogiro in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico che, nonostante gli anni che avanzano, è sempre scultoreo. La cantante, d’altronde, si allena sempre con costanza e rigore e pratica discipline assai complesse come la pole dance.

I suoi numeri su Instagram sono in continua crescita e al momento la ligure vanta ben 1,1 milioni di followers. Questa sera, i suoi seguaci sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto l’ultimo post che ha piazzato online. Sabrina è in barca e indossa una delle sue tipiche canotte: l’outfit lascia ancora una volta pochissimo spazio all’immaginazione.

Sabrina Salerno in barca, la canotta scoppia: forme inebrianti

Sabrina ha deciso di fare un bel tour in barca e di indossare una canotta che fa volare l’immaginazione di ogni singolo ammiratore. Il suo ventre è totalmente scoperto: a 53 anni, l’artista continua ad essere in uno stato di forma eccezionale. Le sue curve pericolose sono uno spettacolo inebriante e le immagini provocano forti mal di testa.

“In questo febbraio ventoso, penso al profumo del mare…“, ha scritto in didascalia la cantante. Le sue pose mandano in visibilio gli utenti mentre la sua bellezza illumina letteralmente il mondo dei social network. Come al solito, boom di mi piace e di commenti per la bella nativa di Genova. “Fisico perfetto, per te non passa mai il tempo“, ha scritto un ammiratore visibilmente colpito dalle immagini. “Sei sempre sulla cresta dell’onda“, “Wow che bella”, “Che donna!!!“, “Sei uno spettacolo di donna”, si legge ancora.