Emma Marrone sorprende il pubblico e mostra sui social ciò che aveva tenuto nascosto fino a questo momento: l’emozione è incontenibile

“Ogni volta è così” è il titolo del brano sanremese che Emma ha interpretato magistralmente sul palco dell’Ariston. Un palco che la cantante aveva già calcato per ben due volte, ma che, come la Marrone ha abbondantemente dimostrato, non manca di suscitare intense emozioni negli artisti che si esibiscono.

L’ex coach di “X Factor”, tuttavia, non era affatto sola nell’affrontare la sua terza esperienza al Festival di Sanremo. Al suo fianco, una persona davvero speciale che la cantante ha recentemente voluto ringraziare, mediante un post pubblicato su Instagram. E, con l’occasione, la salentina ha mostrato qualcosa che i followers non potevano in alcun modo prevedere…

“Casa nostra” Emma sorprende il pubblico e lo annuncia con un VIDEO: l’emozione più bella

