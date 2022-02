La favolosa showgirl italiana Elisabetta Canalis ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: si tratta di un tris di foto fuori stagione.

Elisabetta è un vero schianto nell’ultima tripletta di foto postata sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è completamente intasato!

Nelle immagini la Canalis indossa un paio di pantaloni neri ed un costume a dir poco pazzesco: l’indumento ha una particolarissima scollatura, che mostra e risalta il suo décolleté da paura.

Il post è stato commentato anche da un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo e della musica: si tratta della talentuosa cantautrice, musicista, disc jockey e produttrice discografica Paola Iezzi, che le ha inviato un cuoricino rosso.

Le foto della bella influencer sono come una droga per i fan: non ne possono fare a meno.

Ecco, dunque, lo scatto che tutti state aspettando…

Elisabetta Canalis, un trionfo di sensualità e splendore: impossibile guardare senza zoommare!

Una cosa è certa: la bellezza di Elisabetta Canalis non passa mai inosservata!

Nella prima immagine del post, la storica ex velina del programma televisivo di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’ posa con le braccia aperte, la testa inclinata verso la sua destra ed un sorriso accennato sulle labbra: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Nonostante alle sue spalle ci sia un panorama mozzafiato, il focus degli utenti è tutto sulle sue curve da sbandata: gli zoom si sono sprecati!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Eli due bombe così non si vedevano dai tempi di Hiroshima e Nagasaki”; “Zoom selvaggio“; “Eri, sei e sarai sempre la più bella!”; “Eli stai creando le condizioni per un attacco cardiaco”.

Non c’è dubbio: Elisabetta Canalis batte tutte 10 a 0!