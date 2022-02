Sara Lemlem, scoperto il corpo in un cantiere: le parole del compagno Corrado Mannato

Vigevano, svolta nel caso della sparizione di Sara LemLem Ahmed. Il corpo è stato trovato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione

Vigevano – Il caso della scomparsa dell quarantenne Sara Lemlem Ahmed inizia lo scorso 4 dicembre quando, al termine di una lite con il compagno Corrado Mannato, si sarebbe allontana dalla sua abitazione.

Da allora più nessuna traccia dell’olandese di origini eritree, che aveva lasciato la sua abitazione senza portare con sè documenti, portafogli e telefono. Il compagno Corrado Mannato, con il quale si era trasferita in Italia da Bruxelles nel 2019, aveva denunciato la sua sparizione. Il motivo alla base della lite, secondo quanto affermato dal compagno, sarebbe stato il desiderio di Sara Lemlem di ritornare in Olanda.

La causa risiede nelle difficoltà riscontrate dalla stessa nel trovare lavoro in città, nonostante la laurea in ingegneria. La fuga o un gesto estremo compiuto dalla donna, queste le ipotesi più accreditate delle indagini, alle quali saggiungono nuovi elementi.

Sara Lemlem, trovato il corpo: le parole di Mannato

È stato ritrovato il corpo di Sara LemLem Ahmed, 40enne olandese di origini eritree, scomparsa lo scorso 4 dicembre. La scoperta, compiuta da due operai, è avvenuta in un cantiere in costruzione a Vigevano, a meno di un km dalla sua abitazione.

Si attende l’esito dell’autopsia per rilevare le cause del decesso, senza il quale non sarebbe possibile stabilire i termini dell’accaduto. La donna, da quanto trapelato, indossava ancora gli stessi indumenti relativi al giorno della sua scomparsa e sarebbero state rilevate lesioni profonde sul volto, compatibili con i segni di una caduta. Dopo il ritrovamento del cadavere, è stato convocato nella caserma dei Carabinieri il compagno Corrado Mannato.

Il 48enne avrebbe in seguito rilasciato alcune dichiarazioni: “Quel posto non mi dice niente. Si trova vicino a casa, ci eravamo passati, ma non riesco a collegarlo a niente di particolare“. Queste le parole che avrebbe pronunciato Corrado Mannati in attesa di ulteriori accertamenti: “Ora cerchiamo di comprendere cosa sia accaduto“.