Giovane donna trovata morta in casa in un lago di sangue: indagini in corso

Una giovane donna è stata trovata morta nella sua casa di Sestu, in provincia di Cagliari, questa mattina. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Ormai priva di vita in una pozza di sangue. È stata trovata cosi una donna di 37 anni questa mattina all’interno della sua abitazione di Sestu, in provincia di Cagliari.

L’allarme è scattato questa mattina, quando alcuni parenti, non riuscendo a mettersi in contatto con la 37enne hanno chiamato i carabinieri. Presso l’abitazione sono arrivati i militari dell’Arma ed i vigili del fuoco che, una volta entrati, si sono ritrovati difronte alla raccapricciante scena. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il decesso, ma dai primi elementi raccolti, pare possa essersi trattato di un gesto volontario.

Cagliari, giovane donna trovata morta in casa: il corpo riverso in una pozza di sangue

Agghiacciante quanto accaduto questa mattina, giovedì 10 febbraio, a Sestu, piccolo comune della provincia di Cagliari. Una donna di 37 anni, di cui non si conosce l’identità, è stata trovata morta dentro la sua abitazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rissa in strada tra ragazzi sfocia nel sangue: accoltellato un 24enne

A fare la drammatico scoperta sono stati i carabinieri ed i vigili del fuoco, giunti sul posto dopo la chiamata di alcuni familiari della donna. Quest’ultimi, riporta la redazione di Fanpage, avrebbero chiamato le forze dell’ordine preoccupati delle mancate risposte della 37enne prima al telefono e successivamente al citofono di casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investito da un’auto mentre attraversa la strada: Mattia muore a soli 31 anni

Quando i pompieri ed i militari dell’Arma sono entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il corpo della donna riverso al suolo in una pozza di sangue. Per lei ormai non c’era più nulla da fare. Constatato il decesso, sono scattate le indagini per risalire alle cause della morte. Dopo i primi riscontri, riferiscono i colleghi di Fanpage, gli investigatori ipotizzano possa essersi trattato di un suicidio. In casa non sarebbero stati trovati segni di effrazione.

A far maggior chiarezza sulla vicenda l’esame autoptico sulla salma che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore.