Rissa in strada tra ragazzi sfocia nel sangue: accoltellato un 24enne

Un ragazzo di 24 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa, scoppiata ieri sera a Roma.

Momenti di terrore quelli vissuti a Roma nella serata di ieri quando è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione Termini.

Nel corso della lite, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello e colpito più volte un 24enne che si è accasciato al suolo in un lago di sangue. Alcuni passanti, notando la scena, hanno chiamato il numero unico per le emergenze. I soccorsi hanno trasportato in codice rosso il giovane in ospedale, dove ora versa in condizioni gravi. La Polizia ha già dato il via alle indagini per rintracciare i responsabili.

Accoltellato ripetutamente durante una rissa in strada e ora ricoverato in gravi condizioni. È accaduto ad un ragazzo di 24 anni nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio, in piazza Indipendenza, nelle vicinanze della stazione Termini di Roma.

Stando alle prime informazioni, riporta la redazione de Il Corriere della Città, alcuni ragazzi di origine straniera avrebbe ingaggiato una violenta discussione. Ad un certo punto, uno di questi avrebbe impugnato un coltello e ferito il 24enne che si è accasciato al suolo. Dei passanti, vedendo il giovane riverso in una pozza di sangue, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Tempestivo l’arrivo di un’ambulanza del 118. L’equipe medica ha prestato le prime cure al 24enne e lo ha trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. La prognosi, scrive Il Corriere della Città, è riservata.

Oltre al 118, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia di Stato del Distretto San Giovanni. La Polizia sta ora indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare il gruppo di ragazzi, fuggiti subito dopo l’accoltellamento. Al vaglio delle forze dell’ordine anche i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero aver ripreso la scena.