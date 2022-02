Riccardo Scamarcio, la baby fidanzata Benedetta Porcaroli svela come vanno le cose tra di loro: dichiarazioni che lasciano di stucco

Quando trapelò la notizia della loro frequentazione, per i due attori fu un vero e proprio scandalo. Il tutto è venuto a galla nell’autunno del 2021, a ridosso della distribuzione de “La scuola cattolica”, pellicola che li ha fatti incontrare. Da quel giorno, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non hanno più potuto fare l’uno a meno dell’altra.

L’attore, che aveva da poco avuto una figlia dalla compagna Angharad Wood, decise di separarsi da quest’ultima per amore della 23enne, divenuta celebre grazie alla serie tv “Baby”. Successivamente al momento in cui la loro relazione balzò sulle copertine di tutti i giornali, è trapelato veramente poco del proseguo di questa storia d’amore. Scopriamo insieme cosa si cela davvero dietro a questa passione travolgente.

Riccardo Scamarcio, come va con la baby fidanzata Benedetta Porcaroli: “Non farmelo dire”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Matteo Ranieri, le cose si mettono male per il tronista: “A questo punto me ne vado”

Quando venne alla luce la verità sulla liaison tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, tutti i riflettori rimasero puntati su di loro per parecchie settimane. L’attore, più grande della collega di ben 19 anni, perse la testa per lei al punto tale da lasciare la compagna Angharad Wood, dalla quale aveva da poco avuto una figlia.

Nei mesi successivi, si è saputo molto poco del proseguo di questa relazione, nata sul set de “La scuola cattolica”. È stata Benedetta Porcaroli, in una recente intervista, ad aprirsi ad alcune confessioni in merito al rapporto con Riccardo.

La 23enne, che ha confermato la convivenza con Scamarcio, si è tuttavia pronunciata in maniera alquanto telegrafica sulla questione. “Stiamo molto bene“, avrebbe detto la Porcaroli, per poi chiudere definitivamente l’argomento con un lapidario “non farmi dire queste cose“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pazzi di te” Le Donatella sotto la giacca solo trasparenze illegali. E’ standing ovation per Giulia Provvedi – FOTO

Nonostante l’estrema riservatezza della coppia, è evidente che tra Benedetta e Riccardo tutto stia procedendo a gonfie vele. I followers, che fanno il tifo per loro, non vedono l’ora di ammirarli insieme nelle loro prime uscite ufficiali.

IL FUNERALE DI MONICA VITTI, INTERVISTA A ELEONORA GIORGI