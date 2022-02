Matteo Ranieri, le cose si mettono male per il tronista di “Uomini e Donne”. La corteggiatrice Denise ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato tutti

Il percorso di Matteo Ranieri a “Uomini e Donne” sta andando incontro alle prime difficoltà. Per lui, attualmente, ci sono soltanto due corteggiatrici in studio: Federica e Denise. Con entrambe, il tronista ha dovuto affrontare delle discussioni che hanno messo a dura prova un eventuale proseguo della conoscenza.

Se nelle scorse settimane gli screzi si erano manifestati soprattutto con Federica, ad oggi le problematiche sembrano riguardare il rapporto con Denise. La corteggiatrice, che ha persino ricevuto le avances di Armando Incarnato, ha palesato tutta la propria insicurezza nella puntata odierna.

“Il modo in cui guardi lei e stai con lei non è lo stesso che riservi a me“: questa l’accusa di Denise, che sembrava sul punto di scoppiare a piangere. I toni, tra la corteggiatrice e il tronista, si sono alterati nel giro di pochi istanti. Esasperata, Denise è arrivata a pronunciare una frase che non è passata inosservata.

Matteo Ranieri, le cose si mettono male per il tronista: “A questo punto me ne vado”

Denise, di fronte al riavvicinamento tra Matteo e Federica, ha reagito in maniera inaspettata. La corteggiatrice, che fino alla puntata scorsa stava portando avanti un percorso più che promettente con il tronista, si è vista costretta a fare dei passi indietro. Durante l’appuntamento di oggi, la 29enne di Lecce ha voluto esprimere al Ranieri tutta la propria preoccupazione.

“Anche se non provo ancora dei sentimenti per te, non vuol dire che non ci tenga“, ha spiegato la giovane, riuscendo a malapena a contenere le lacrime. Denise, dopo aver visto un’esterna in cui la sintonia tra Matteo e Federica era più che palese, sembrava aver perso la motivazione per rimanere in studio.

“Ti ho anche detto che ti avrei baciata, quando fai così non ti capisco“, ha protestato il tronista, apparendo piuttosto indispettito dalla reazione della leccese. Sentendosi attaccata, Denise ha reagito in maniera del tutto imprevedibile. “A questo punto me ne vado se vuoi!” – lo ha minacciato la corteggiatrice, che ha ricevuto una risposta a cui, indubbiamente, non era preparata – “Fai un po’ come credi!“.

Delusa dalla replica di Matteo, Denise ha abbassato lo sguardo nel tentativo di non far trapelare le proprie emozioni. Il tronista, pentitosi di quanto detto, si è affrettato ad aggiungere: “io non vorrei mai che te ne andassi“. Al momento, i dubbi della corteggiatrice sembrano non aver trovato una soluzione. Denise, infatti, si è detta più che convinta del fatto che il Ranieri preferisca la sua rivale.

Matteo, che ha cercato di rassicurarla rispetto al proprio interesse, l’ha addirittura invitata a ballare. Amareggiata, la 29enne ha deciso di declinare la proposta del tronista: “ora non me la sento!“.